  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Проект в самой центральной точке района Эйюпсултан, Стамбул

Проект в самой центральной точке района Эйюпсултан, Стамбул

Аванос, Турция
от
€485,170
;
4
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Эйюпсултан.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1, 5+1. Площадь апартаментов от 114,58 до 300,88 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый большой проект в хорошей локации района Башакшeхир, Стамбул
Аванос, Турция
от
€470,000
Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в хорошей локации района Авсаллар
Инжекум, Турция
от
€135,000
Жилой квартал Трехкомнатная квартира на продажу в Алании, Тосмур
Каракокали, Турция
от
€109,000
Жилой квартал Роскошный жилой комплекс всего в 50 метрах от пляжа
Махмутлар центр, Турция
от
€179,000
Жилой комплекс Недорогие новые апартаменты в Махмутларе
Yaylali, Турция
от
€85,000
Вы просматриваете
Проект в самой центральной точке района Эйюпсултан, Стамбул
Аванос, Турция
от
€485,170
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Жилой комплекс на берегу моря, с торговым центром и инфраструктурой, Махмутлар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс на берегу моря, с торговым центром и инфраструктурой, Махмутлар, Турция
Yaylali, Турция
от
€276,500
Агентство: TRANIO
Жилой комплекс, где есть все для отдыха и жизни: море, солнце и великолепная инфраструктура. Комплекс состоит из 2 блоков, а также включает собственный торговый центр. Из панорамных окон квартир будет открываться вид на море и Аланью. На территории комплекса будет красивый ухоженный сад и собственный подземный переход на пляж. Особенности квартир Другие удобства: аквапарк с горками, детский бассейн, бар у бассейна, детская игровая комната, бильярд, настольный теннис, кинотеатр, охрана 24/7. Внутри СПА- центра: закрытый подогреваемый бассейн, хамам, паровая комната, финская сауна, комнаты для массажа, зона отдыха, фитнес-центр, зал для йоги и пилатеса. Удобства и оснащение в доме Также в квартирах есть: бронированные стальные двери 1 класса, домофон с видеосистемой. Подвесные потолки с встроенным точечным освещением. Моющаяся краска на стенах, напольное покрытие на выбор: ламинат и керамогранит. Первоклассная сантехника, дизайнерский кухонный гарнитур и мебель в ванных комнатах. Алюминевые рольставни и двойные стеклопакеты обеспечивают шумоизоляцию во всех комнатах. Расположение и объекты поблизости Комплекс расположен на первой береговой линии. До аэропорта Газипаша - 27 км До аэропорта Анталии - 140 км
Жилой комплекс Новые квартиры в жилом комплексе рядом с проектом второго канала, в районе с растущим рынком недвижимости — Эсеньюрт, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые квартиры в жилом комплексе рядом с проектом второго канала, в районе с растущим рынком недвижимости — Эсеньюрт, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€196,000
Агентство: TRANIO
Проект включает 4 здания, 2 из них уже завершены и 2 находятся в стадии строительства. Резиденция состоит из четырех зданий с 609 квартирами и 60 коммерческими помещениями и располагает: большими зелеными зонами фитнес-центром и тренажерным залом турецкой баней и сауной детской площадкой бассейном крытой парковкой круглосуточной охраной школой Преимущества Недалеко от проекта к 2025 году будет проложен второй босфорский канал. Это повлияет на рост цен на недвижимость в этом районе. Расположение и объекты поблизости автомагистраль Е5 (2 км) в 5 минутах езды парк Esenyurt Martyrs (1,5 км) в 5 минутах езды парк Recep Tayyip Erdogan (2,5 км) в 8 минутах езды автомагистраль ТЕМ (6 км) в 10 минутах езды ТЦ Marmara Park (5 км) в 15 минутах езды новый аэропорт Стамбула (50 км) в 30 минутах езды
Жилой комплекс Комплекс со всеми удобствами в хорошем районе
Жилой комплекс Комплекс со всеми удобствами в хорошем районе
Ciplakli, Турция
от
€162,000
Площадь 28–130 м²
7 объектов 7
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Ekb Luxury - это ультрасовременный жилой малоэтажный комплекс на 16 роскошных квартир.Стильный, но функциональный дизайн с исключительно просторным пространством. Проект расположен по адресу: Çıplaklı, 07468 Аланья/Анталия, Турция. Это экологически чистый район со всемирно известным пляжем Клеопатра, который находится всего в 2,5 км от комплекса! В шаговой доступности - остановки общественного транспорта, новая больница федерального значения, магазины, аптеки, школы, детские сады. Это очень популярный район для инвестиций, а также для спокойной повседневной жизни на природе! ПЛЮСЫ ЖК: - Бассейн - Лифт - Садовник - Сауна - Охрана - Видеонаблюдение 24/7 - Тропический сад, ландшафтный дизайн - Зона джакузи - Зона барбекю - Тренажёрный зал - Генератор - Детская площадка - Парковка (открытая) - Детский бассейн - Велопарковка Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Турции под Ваш бюджет и пожелания!
Realting.com
Перейти