Проект в самой центральной точке района Эйюпсултан, Стамбул

Yaylali, Турция

от €276,500

Жилой комплекс, где есть все для отдыха и жизни: море, солнце и великолепная инфраструктура. Комплекс состоит из 2 блоков, а также включает собственный торговый центр. Из панорамных окон квартир будет открываться вид на море и Аланью. На территории комплекса будет красивый ухоженный сад и собственный подземный переход на пляж. Особенности квартир Другие удобства: аквапарк с горками, детский бассейн, бар у бассейна, детская игровая комната, бильярд, настольный теннис, кинотеатр, охрана 24/7. Внутри СПА- центра: закрытый подогреваемый бассейн, хамам, паровая комната, финская сауна, комнаты для массажа, зона отдыха, фитнес-центр, зал для йоги и пилатеса. Удобства и оснащение в доме Также в квартирах есть: бронированные стальные двери 1 класса, домофон с видеосистемой. Подвесные потолки с встроенным точечным освещением. Моющаяся краска на стенах, напольное покрытие на выбор: ламинат и керамогранит. Первоклассная сантехника, дизайнерский кухонный гарнитур и мебель в ванных комнатах. Алюминевые рольставни и двойные стеклопакеты обеспечивают шумоизоляцию во всех комнатах. Расположение и объекты поблизости Комплекс расположен на первой береговой линии. До аэропорта Газипаша - 27 км До аэропорта Анталии - 140 км