Проект в самой центральной точке района Эйюпсултан, Стамбул

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Эйюпсултан.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1, 5+1. Площадь апартаментов от 114,58 до 300,88 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
Жилой комплекс, где есть все для отдыха и жизни: море, солнце и великолепная инфраструктура. Комплекс состоит из 2 блоков, а также включает собственный торговый центр. Из панорамных окон квартир будет открываться вид на море и Аланью. На территории комплекса будет красивый ухоженный сад и собственный подземный переход на пляж.
Особенности квартир
Другие удобства: аквапарк с горками, детский бассейн, бар у бассейна, детская игровая комната, бильярд, настольный теннис, кинотеатр, охрана 24/7.
Внутри СПА- центра: закрытый подогреваемый бассейн, хамам, паровая комната, финская сауна, комнаты для массажа, зона отдыха, фитнес-центр, зал для йоги и пилатеса.
Удобства и оснащение в доме
Также в квартирах есть: бронированные стальные двери 1 класса, домофон с видеосистемой. Подвесные потолки с встроенным точечным освещением. Моющаяся краска на стенах, напольное покрытие на выбор: ламинат и керамогранит. Первоклассная сантехника, дизайнерский кухонный гарнитур и мебель в ванных комнатах. Алюминевые рольставни и двойные стеклопакеты обеспечивают шумоизоляцию во всех комнатах.
Расположение и объекты поблизости
Комплекс расположен на первой береговой линии.
До аэропорта Газипаша - 27 км
До аэропорта Анталии - 140 км
Проект включает 4 здания, 2 из них уже завершены и 2 находятся в стадии строительства. Резиденция состоит из четырех зданий с 609 квартирами и 60 коммерческими помещениями и располагает:
большими зелеными зонами
фитнес-центром и тренажерным залом
турецкой баней и сауной
детской площадкой
бассейном
крытой парковкой
круглосуточной охраной
школой
Преимущества
Недалеко от проекта к 2025 году будет проложен второй босфорский канал. Это повлияет на рост цен на недвижимость в этом районе.
Расположение и объекты поблизости
автомагистраль Е5 (2 км) в 5 минутах езды
парк Esenyurt Martyrs (1,5 км) в 5 минутах езды
парк Recep Tayyip Erdogan (2,5 км) в 8 минутах езды
автомагистраль ТЕМ (6 км) в 10 минутах езды
ТЦ Marmara Park (5 км) в 15 минутах езды
новый аэропорт Стамбула (50 км) в 30 минутах езды
Ekb Luxury - это ультрасовременный жилой малоэтажный комплекс на 16 роскошных квартир.Стильный, но функциональный дизайн с исключительно просторным пространством.
Проект расположен по адресу: Çıplaklı, 07468 Аланья/Анталия, Турция.
Это экологически чистый район со всемирно известным пляжем Клеопатра, который находится всего в 2,5 км от комплекса!
В шаговой доступности - остановки общественного транспорта, новая больница федерального значения, магазины, аптеки, школы, детские сады.
Это очень популярный район для инвестиций, а также для спокойной повседневной жизни на природе!
ПЛЮСЫ ЖК:
- Бассейн
- Лифт
- Садовник
- Сауна
- Охрана
- Видеонаблюдение 24/7
- Тропический сад, ландшафтный дизайн
- Зона джакузи
- Зона барбекю
- Тренажёрный зал
- Генератор
- Детская площадка
- Парковка (открытая)
- Детский бассейн
- Велопарковка
Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Турции под Ваш бюджет и пожелания!