  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Роскошные резиденции на продажу в самом центре города Стамбул

Роскошные резиденции на продажу в самом центре города Стамбул

Аванос, Турция
от
€333,750
;
10
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Эйюпсултан.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1.Площадь апартаментов от 85 до 218 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Апартаменты премиум класса в закрытой резиденции с бассейном, Фетхие, Турция
, Турция
от
€235,988
Жилой комплекс Жилой комплекс на стадии строительства в районе Башакшехир
Аванос, Турция
от
€173,260
Жилой комплекс Квартира возле моря в Алании
Каракокали, Турция
от
€248,500
Жилой комплекс Стильный ЖК с видовыми апартаментами
Картал, Турция
от
€283,589
Жилой комплекс Новый масштабный проект с инфраструктурой в районе Авсаллар
Инжекум, Турция
от
€132,000
Вы просматриваете
Роскошные резиденции на продажу в самом центре города Стамбул
Аванос, Турция
от
€333,750
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс MARSHAL
Жилой комплекс MARSHAL
Мерсин, Турция
от
€53,000
Площадь 70–110 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Застройщик: ILKEM YAPI
ILKEM MARSHALL ОКОНЧАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА – ДЕКАБРЬ 2024 Страна: Турция Провинция: Мерсин Город: Эрдемли Район: Томюк Расстояние до моря: 550 м Расстояние до пляжа: 550 м Расстояние до трассы: 300 м ПЛАНИРОВКИ Количество блоков: 5 (А▪️В▪️C▪️D▪️E) Количество этажей в каждом блоке: 12 Количество квартир к комплексе: 566 Количество квартир на этаже в блоке А: 8 Количество квартир на этаже в блоке В: 13 Количество квартир на этаже в блоке C: 8 Количество квартир на этаже в блоке D: 8 Количество квартир на этаже в блоке E: 14 Блок А: квартиры 1+1 ▪️ 2+1 Блок В: квартиры 1+1 ▪️ 2+1 ▪️ 3+1 Блок С: квартиры 1+1 ▪️ 2+1 Блок D: квартиры 1+1 ▪️ 2+1 Блок E: квартиры 1+1 ▪️ 2+1 ▪️ 3+1 ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАРТИРЫ Квартира сдается с полной чистовой отделкой, частично меблирована и технически оснащена Центральное спутниковое ТВ Видео домофон Пожарная сигнализация Кухонный гарнитур с каменной столешницей Шкаф в прихожей Межкомнатные двери Подвесной потолок из гипсокартона Окраска стен силиконовой водостойкой краской На полу плитка, многослойный ламинат, плинтуса Пластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом Металлическая входная дверь 1-го класса защиты с дополнительными замками Отделка санузла керамической плиткой Шкафы и тумбы в санузле Сантехника и душевая кабина в санузле 1-го класса ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА Площадь территории: 26 000 m² Круглосуточная охрана и видеонаблюдение Закрытая территория Открытая автопарковка Бассейн: открытый взрослый и детский. Закрытый взрослый Спортивные площадки Закрытый фитнес клуб Детские площадки Кинотеатр Беседки для отдыха Сауна, хамам, spa салон Зона барбекю Генератор Основные характеристики квартиры 1+1 Брутто: 70,00 m² Нетто: 55 00 m² Количество санузлов: 1 Количество балконов: 1 (совмещенный)Прихожая: 8,70 m² Кухня + Гостиная: 25,50 m² Спальная комната: 11,20 m² Санузел: 3,65 m² Балкон: 5,95 m² Основные характеристики квартиры 2+1 Брутто: 110,00 m² Нетто: 88 00 m² Количество санузлов: 2 Количество балконов: 2 Прихожая: 8,50 m² Кухня + Гостиная: 32,00 m² Спальная комната: 15,80 m² Детская комната: 13,60 m² Санузел 1: 3,90 m² Санузел 2: 3,95 m² Балкон 1: 2,80 m² Балкон 2: 7,45 m² Основные характеристики квартиры 3+1 Брутто: 140,00 m² Нетто: 116 00 m² Количество санузлов: 3 Количество балконов: 1 Прихожая: 6,85 m² Коридор: 2,85 m² Кухня + Гостиная: 38,80 m² Спальная комната: 16,50 m² Гардеробная: 2,80 Детская комната 1: 11,80 m² Детская комната 2: 12,15 m² Санузел 1: 2,50 m² Санузел 2: 3,40 m² Санузел 3: 3,85 m² Балкон: 14,50 m²  
Жилой комплекс Квартиры в привлекательном районе Оба
Жилой комплекс Квартиры в привлекательном районе Оба
Аланья, Турция
от
€130,000
Сдача в: 2023
В престижном районе Оба расположился жилой проект, который спланирован и разработан с хорошими деталями, которые удовлетворят владельцев недвижимости. Местоположение проекта- 1900 метров от бирюзового пляжа Алании и 1000 метров от центра Оба. Различные типы квартир подходят для каждого покупателя и его бюджета, а коммунальные удобства делают проект более привлекательным. Проект состоит из 3 блоков, каждый по 4 этажа, всего 96 квартиры. Типы квартир следующие: -Квартиры с 1 спальней: 48 м2, 50 м2 и 54 м2 -Апартаменты с 2 спальнями (отдельная кухня): 90 м2, 100 м2 и 130 м2 -Двухуровневые апартаменты с 2 спальнями на крыше: 80 м2 и 100 м2 -Двухуровневые апартаменты с 3 спальнями на крыше: 115 м2, 145 м2 и 150 м2 Вы можете заплатить 30% от стоимости квартиры заранее, а оставшуюся сумму выплатить равными частями до конца строительства без процентов.
Жилой комплекс Жилой комплекс в исторической части города, рядом с культурными и художественными центрами, Бейоглу, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в исторической части города, рядом с культурными и художественными центрами, Бейоглу, Стамбул, Турция
Asmali Mescit Mahallesi, Турция
от
€528,612
Агентство: TRANIO
Проект расположен в перспективном и развивающемся районе Бейоглу. Несмотря на центральное местоположение комплекса, атмосфера для жителей спокойная и тихая. Спроектирован известным архитектором Ханом Тумертекином, лауреатом премии Ага Хана. Жилой комплекс сочетает в себе традиционный стиль и модернизм в архитектуре. Предоплата - 50%, рассрочка на 18 месяцев. Расположение и объекты поблизости Расположен в исторической части города, в нескольких минутах ходьбы от проспекта Таксим и Галатапорта. Рядом находятся музеи, театры, школы, рестораны, бары, дизайнерские магазины и художественные галереи. На расстоянии пешей прогулки от клуба Tomtom - культурного образовательного и развлекательного центра с рестораном во внутреннем дворике.
Realting.com
Перейти