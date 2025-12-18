Вилла EXCLUSIVE VILLA PROJECT | ANTALYA – DÖŞEMEALTI (ALTINKALE)

  1. Realting.com
Цена по запросу
;
39 1
ID: 33190
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 21.01.2026

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Дёшемеалты

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

English English

Откройте для себя престижный стиль жизни виллы, созданный для комфорта, технологий и долгосрочной ценности.

ПРОЕКТ ОБЗОР

  • Общая площадь земли: 36 666 кв.м
  • Зеленые зоны и социальные объекты: 11 445 кв.м.
  • Дата начала проекта: март 2024
  • Дата завершения: март 2026
  • Доставка: Весна 2026
  • Всего вилл: 79
    • 35 отдельных вилл
    • 44 полуотдельные виллы

Типы и цены VILLA

  • Отдельные 5+1 виллы
    • 340,71 кв.м (Валовой)
    • Осталось всего 7 единиц
    • 75 000 000 TL
  • Полуотдельные виллы 4+1
    • 309,24 кв.м (Валовой)
    • Осталось всего 17 единиц
    • 48 000 000 TL

📍 Местонахождение

  • Адрес: Altınkale - Döşemealtı/ANTALYA
  • Рекламное видео:
    https://youtu.be/XLDKOozVZwE

🌟 Социальные институты

  • Детские игровые площадки
  • Баскетбольный суд
  • Теннисный корт
  • Волейбольный суд
  • Полностью оборудованный фитнес-центр
  • Кафе Prime
  • Наружный бассейн
  • Детский бассейн
  • Тематические парковые зоны

🏡 ВИЛЛА ФЕАТУРЫ

  • KNX Система Smart Home
  • VRF Система контроля климата
  • Подпольное отопление
  • Автоматическая система затвора
  • Система обнаружения утечек воды
  • Система обнаружения пожара и сигнализации
  • Расширенная система оповещения о безопасности (электричество и природный газ)

🛡 ПРОЕКТЫ

  • 24/7 Безопасность сайта
  • Генератор резервного копирования полной мощности
  • Закрытая парковка
  • Частный сад для каждой виллы
  • Частный открытый бассейн (отдельные виллы)
  • Система смягчения воды
  • 3-метровая высота чистого потолка
  • Обсуждение Water Tank & Hydrophore Система
  • Механический керамический фасад с теплоизоляцией
  • Алюминиевые окна с тепло- и звукоизоляцией
    • Комфортное стекло (%50 тепло/%33 светоизоляция)
  • Стиральная и складская комната

Местонахождение на карте

Дёшемеалты, Турция

Видеообзор вилла EXCLUSIVE VILLA PROJECT | ANTALYA – DÖŞEMEALTI (ALTINKALE)

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Задайте все интересующие вопросы
Назад
