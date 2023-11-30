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Продажа новостроек в Казахстане

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Коттеджный поселок Престиж - 199
Коттеджный поселок Престиж - 199
Альмерек, Казахстан
от
€66,596
Застройщик: Там Курылыс
«Престиж» — современный комфортабельный дом простой формы с тремя спальнями на втором этаже и гостиной с кухней на первом. Технология строительства пеноблочных коттеджей пользуется особой популярностью в Германии, Голландии, Скандинавских странах, где блоки из него называют “биоблоками”, поскольку в качестве исходного сырья используются только экологически чистые природные компоненты. Пенобетонные блоки (пеноблоки) — это легкий ячеистый бетон, получаемый в результате твердения раствора, состоящего из цемента, песка и воды, а также пены. Эта пена обеспечивает необходимое содержание воздуха в бетоне и его равномерное распределение во всей массе в виде замкнутых ячеек.   Технические данные: Строительный материал – Эко-панель Общая площадь — 199 кв.м.
Коттеджный поселок Валдек
Коттеджный поселок Валдек
Альмерек, Казахстан
от
€17,759
Застройщик: Там Курылыс
Преимущества перед другими квартирами: Функциональная и эргономичная планировка квартиры; Наличие спальни, гостиной студии; Все центральные инженерные коммуникации; Свободные транспортные пути 25 минут от центра города; Здоровая экология, воздух в 2 раза чище, чем в городе; Перспективы развития города в северном направлении; Развитая инфраструктура городка.
Коттеджный поселок Милан
Коттеджный поселок Милан
Альмерек, Казахстан
от
€26,639
Сдача в: 2023
Застройщик: Там Курылыс
Преимущества перед другими квартирами: Функциональная и эргономичная планировка квартиры; Наличие спальни, гостиной студии; Все центральные инженерные коммуникации; Свободные транспортные пути 25 минут от центра города; Здоровая экология, воздух в 2 раза чище, чем в городе; Перспективы развития города в северном направлении; Развитая инфраструктура городка. Описание: Дом 3-этажный, 2-х подъездный, на 24 квартиры, в подъезде 12 квартир. Отделка чистовая.  Площадь квартир от 38,4 -50,7 кв.м., 1-2 комнатные квартиры Стройматериал — газобетонный блок.
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Коттеджный поселок Комфорт - 86
Коттеджный поселок Комфорт - 86
Альмерек, Казахстан
от
€51,057
Застройщик: Там Курылыс
Современный двухуровневый коттедж, с различными классическими планировками, общей площадью 86 кв.м. 1-ый этаж: прихожая, санузел, кухня и гостиная. 2-ой этаж: 3 спальни и санузел. Дом теплый и сейсмостойкий. Приобретая такой коттедж, Вы становитесь еще и владельцем земельного участка. Хит продаж с 2011 г. по настоящее время! Технические данные: Строительный материал – Эко-панель Общая площадь — 86 кв.м.
Коттеджный поселок Стиль - 100/126
Коттеджный поселок Стиль - 100/126
Альмерек, Казахстан
от
€52,167
Застройщик: Там Курылыс
Описание: «СТИЛЬ» — современный комфортабельный дом простой формы с тремя спальнями на втором этаже и гостиной с кухней на первом. Дома по этому проекту теплые и сейсмостойкие. Приобретая такой дом, Вы также становитесь собственником участка. Плоская крыша — это удобно! Шезлонг с зонтом, столик для закусок, ноутбук с хорошим фильмом и… крыша становится не только любимым местом в доме, но и предметом зависти всех соседей! Технические данные: Строительный материал – Эко-панель Общая площадь — 100/126 кв.м.
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