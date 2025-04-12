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Купить жилую недвижимость в Чаели, Турция

1 объект найдено
Квартира в Sarisu, Турция
Квартира
Sarisu, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этот дуплекс с садом 3+2 в тихом районе Каргыджак в Алании предлагает просторную планировку …
$204,331
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Рейтинг 4.9 / 5:
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