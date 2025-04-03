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Квартиры с террасой в Thap Chang Subdistrict, Таиланд

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1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Thap Chang Subdistrict, Таиланд
Квартира 5 комнат
Thap Chang Subdistrict, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 196 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейном и фитнес-центром, Бангкок, Таиланд Резиденция располагает клубом,…
$526,093
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Параметры недвижимости в Thap Chang Subdistrict, Таиланд

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов