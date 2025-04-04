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Производственные здания в Tha Khlong, Таиланд

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1 объект найдено
Steel melting factory for sale, land area 9 rai, Lat Lum Kaeo District, Pathum Thani Province, Thailand. в Tha Khlong, Таиланд
Steel melting factory for sale, land area 9 rai, Lat Lum Kaeo District, Pathum Thani Province, Thailand.
Tha Khlong, Таиланд
Площадь 14 960 м²
Продается сталеплавильный завод, площадь участка 9 раев, район Лат Лум Каео, провинция Патху…
$2,41 млн
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