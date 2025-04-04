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Отели в Tha Khlong, Таиланд

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1 объект найдено
3-star hotel for sale, 30 rooms, Hathairat Road area, Lam Luk Ka, Pathum Thani, Thailand. в Tha Khlong, Таиланд
3-star hotel for sale, 30 rooms, Hathairat Road area, Lam Luk Ka, Pathum Thani, Thailand.
Tha Khlong, Таиланд
Число комнат 30
Количество этажей 4
ขายโรงแรม 3 ดาว 30 ห้อง บริเวณถนนหทัยราษฎร์ ลำลูกกา ปทุมธานี ประเทศไทย   บนเนื้อที่ 1-…
$2,50 млн
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