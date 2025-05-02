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Виллы в Sunthonphu, Таиланд

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2 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Sunthonphu, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Sunthonphu, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Bali Residence — это очень востребованный дом в курортном стиле с красивым садом и бассейнам…
$65,514
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 7 комнат в Sunthonphu, Таиланд
Вилла 7 комнат
Sunthonphu, Таиланд
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Этаж 1/1
Откройте для себя эту исключительную недвижимость на берегу моря, расположенную в одном из с…
$722,944
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Параметры недвижимости в Sunthonphu, Таиланд

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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