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Отели в Samnak Kham, Таиланд

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1 объект найдено
3-star hotel for sale, 72 rooms, near the Sadao border checkpoint (Dan Nok), Songkhla Province, Thailand, next to Malaysia. в Samnak Kham, Таиланд
3-star hotel for sale, 72 rooms, near the Sadao border checkpoint (Dan Nok), Songkhla Province, Thailand, next to Malaysia.
Samnak Kham, Таиланд
Число комнат 72
Количество этажей 8
Продается 3-звездочный отель, 72 номера, недалеко от пограничного пункта Садао (Дан Нок), пр…
€1,80 млн
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