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Продажа новостроек в Ratchadaphisek Subdistrict

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Жилой комплекс Quintara MHy'GEN Ratchada Huai Khwang
Жилой комплекс Quintara MHy'GEN Ratchada Huai Khwang
Ratchadaphisek Subdistrict, Таиланд
от
€55,606
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
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