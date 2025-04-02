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Квартиры с бассейном в Rat Burana Subdistrict, Таиланд

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Rat Burana Subdistrict, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Rat Burana Subdistrict, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 2/2
Ощутите все лучшее, что может предложить городская жизнь в этих просторных апартаментах с бо…
$93,536
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Параметры недвижимости в Rat Burana Subdistrict, Таиланд

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов