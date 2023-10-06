ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Таиланд
Жилая
Пхукет
Multilevel-apartment
Многоуровневые квартиры с видом на море в Пхукет, Таиланд
Многоуровневые квартиры
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Патонг, Таиланд
2
1
68 м²
3/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€129,324
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с Spalni, под аренду
Пхукет, Таиланд
1
56 м²
NAI5535: New Project from the reliable developer in a premium location adjacent to white san…
€159,926
Рекомендовать
Вилла 3 спальни новое здание, с кондиционером, с личным бассейном
Пхукет, Таиланд
3
4
43 528 м²
Большой земельный участок, пышный тропический ландшафт и щедрые зоны общего пользования созд…
€767,620
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Пхукет, Таиланд
1
1
22 м²
7
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€42,971
Рекомендовать
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
1
1
31 м²
3/7
Проект расположен на пляже Най Янг. Этот проект состоит из 6 элегантных 7-этажных зданий,…
€99,926
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с Spalni, под аренду, с патио
Пхукет, Таиланд
1
35 м²
KAR6546: Апартаменты в недавно построенном кондоминиуме, в нескольких минутах ходьбы от пляж…
€115,423
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, новое здание
Пхукет, Таиланд
3
2
12 463 м²
Новый проект кондоминиума всего в 500 метрах до пляжа Ката и окружен хорошо развитой инфраст…
€382,004
Рекомендовать
Кондо с бассейном, с видом на город
Пхукет, Таиланд
-1
1
30 м²
8
Район Ката - уникальное место. Здесь в идеальном соотношении собраны рестораны, бары, магази…
€118,352
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
2
1
32 м²
2/8
Комплекс расположен в районе Пратумнак на королевском холме Пратамнак, недалеко от резиденци…
€55,994
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой
Пхукет, Таиланд
5
518 м²
Виллы расположены в самой привлекательной части Банг Тао, в непосредственной близости от Лаг…
€1,11 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
3
1
57 м²
51
Marina Golden Bay - это комплекс, состоящий из 3 высотных башен (Victoria, Geneva & Elya), к…
€166,241
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, новое здание, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
1
1
28 м²
ВКЛЮЧЕНА МЕБЕЛЬ ПО ПРЕДПРОДАЖНЫМ ЦЕНАМ! Экологичная новая квартира в нескольких минутах х…
€90,337
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Пхукет, Таиланд
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL