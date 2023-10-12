Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Жилая
  4. Паттайя
  5. Кондоминиумы

Кондо с видом на горы в Паттайя, Таиланд

Кондо В архив
Очистить
2 объекта найдено
Кондо 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Паттайя, Таиланд
Кондо 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 67
Самый высокий и грандиозный кондоминиум в Паттайе - Гранд Соляр (Grand Solaire Pattaya), пре…
€74,463
Кондо 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Паттайя, Таиланд
Кондо 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Паттайя, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 13/24
Продается 1-комнатная квартира с видом на море в кондоминиуме Cosy Beach View на холме Прату…
€77,001

Параметры недвижимости в Паттайя, Таиланд

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти