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Квартиры в On Nut Subdistrict, Таиланд

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в On Nut Subdistrict, Таиланд
Квартира 1 комната
On Nut Subdistrict, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 1/5
Насладитесь лучшей жизнью Бангкока в этом потрясающем доме с 1 спальней в деревне Суан Лунг …
$53,532
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в On Nut Subdistrict, Таиланд

с бассейном
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов