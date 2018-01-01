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Премиальные апартаменты с доходностью до 10%, рядом с пляжем Раваи, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
€123,510
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9
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О комплексе

Уникальная концепция проекта делает его точкой притяжениявсего района Раваи. Недвижимость здесь обладает высоким арендным потенциалом независимо от сезона.

В комплексе 2 кондоминиума: 258 апартаментов с премиальной дизайнерской мебелью, декором и бытовой техникой.

У юнитов различные планировки: студии, апартаменты с 1-3 спальнями и 1-2 ванными комнатами. В каждом юните есть балконы. У некоторых есть собственные бассейны или отдельный выход к общему бассейну.

На некоторые апартаменты и студии предусмотрен фиксированный доход 7% на 5 лет,начисляется через 30 дней после полной оплаты. Собственное использование: 15 дней в высокий сезон или 30 дней в низкий.

Программа Rental Pool на другие апартаменты – 40% от дохода инвестору, 60% - управляющей компании, из своей доли она покрывает все расходы. Прогнозируемая доходность: 5-10% годовых. Доход после сдачи комплекса.

Рассрочка до конца строительства доступна для некоторых квартир. Первоначальный взнос 50%. Депозит 100 000 THB.

Удобства и оснащение в доме

Подробнее об инфраструктуре комплекса: шоппинг-центр (продовольственный супермаркет и детский супермаркет), спортивный комплекс и тренажерный зал, теннисный корт, 3 общих бассейна с панорамным видом на море, частная международная школа(программа Cambridge), частный детский сад, детский развлекательный парк и батутный центр, клиника профессионального омоложения, рестораны и британский паб, SPA и косметология.

Расположение и объекты поблизости

Раваи — самый большой округ Пхукета. Популярен у экспатов и зимовщиков. У района удобная транспортная доступность, рядом пляжи Найхарн, Януй, Ао Сан, Раваи.

До пляжа Раваи 10-30 метров. Вдоль набережной множество баров и ресторанов. Большой Будда в 30 минутах езды.

До пирса Чалонг — 5 км.

До Международного аэропорта — 40 км.

Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Премиальные апартаменты с доходностью до 10%, рядом с пляжем Раваи, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€123,510
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ПРОЕКТ COTE D'AZUR Комплекс апартаментов класса люкс в престижном благоустроенном районе Джомтьен в Паттайе с собственной инфраструктурой и в 300 м от песчаного пляжа. Комплекс спроектирован в стиле французского прованса и воссоздает атмосферу фешенебельного французского курорта на Лазурном берегу. Комплекс расположен на закрытой охраняемой территории 24000 кв. м со множеством бассейнов и тропическим садом, состоит из шести 8-этажных зданий и включает 1308 великолепных квартир. На территории комплекса располагаются рестораны и магазины.  Комплекс сдан: I кв. 2020 г. ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА: Бассейн и бар на крыше 3 зоны бассейна (детский бассейн, взрослый бассейн, водные горки) беседки для отдыха и барбекю  парковка открытого типа охрана и видеонаблюдение на территории ресторан  ресепшн (с 9 до 18 часов) лаунж/бар  тренажерный зал сауна и парная джакузи с холодной и горячей водой детская игровая комната настольный теннис  бильярд  компьютерный зал/библиотека ИНФРАСТРУКТУРА РАЙОНА: - до пляжа Джомтьен 7-10 минут пешком, 3 минуты на транспорте - магазин 7-11 внутри проекта (здание А) - прачечная 10 минут пешком, 3 минуты на транспорте  - до ближайшего гипермаркета 10-12 минут на траспорте - до ближайшей школы - 10-12 минут на транспорте - до ближайшего рынка - 12-15 минут на транспорте Для жителей комплекса предоставляется услуга бесплатного шатла до пляжа и обратно. Транспорт с территории проекта отправляется 3 раза в день.  Время отправления: 10:30, 13:30, 16:00. ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ: Freehold Foreign Quota  
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