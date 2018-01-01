Премиальные апартаменты с доходностью до 10%, рядом с пляжем Раваи, Пхукет, Таиланд

Уникальная концепция проекта делает его точкой притяжениявсего района Раваи. Недвижимость здесь обладает высоким арендным потенциалом независимо от сезона.

В комплексе 2 кондоминиума: 258 апартаментов с премиальной дизайнерской мебелью, декором и бытовой техникой.

У юнитов различные планировки: студии, апартаменты с 1-3 спальнями и 1-2 ванными комнатами. В каждом юните есть балконы. У некоторых есть собственные бассейны или отдельный выход к общему бассейну.

На некоторые апартаменты и студии предусмотрен фиксированный доход 7% на 5 лет,начисляется через 30 дней после полной оплаты. Собственное использование: 15 дней в высокий сезон или 30 дней в низкий.

Программа Rental Pool на другие апартаменты – 40% от дохода инвестору, 60% - управляющей компании, из своей доли она покрывает все расходы. Прогнозируемая доходность: 5-10% годовых. Доход после сдачи комплекса.

Рассрочка до конца строительства доступна для некоторых квартир. Первоначальный взнос 50%. Депозит 100 000 THB.

Удобства и оснащение в доме

Подробнее об инфраструктуре комплекса: шоппинг-центр (продовольственный супермаркет и детский супермаркет), спортивный комплекс и тренажерный зал, теннисный корт, 3 общих бассейна с панорамным видом на море, частная международная школа(программа Cambridge), частный детский сад, детский развлекательный парк и батутный центр, клиника профессионального омоложения, рестораны и британский паб, SPA и косметология.

Расположение и объекты поблизости

Раваи — самый большой округ Пхукета. Популярен у экспатов и зимовщиков. У района удобная транспортная доступность, рядом пляжи Найхарн, Януй, Ао Сан, Раваи.

До пляжа Раваи 10-30 метров. Вдоль набережной множество баров и ресторанов. Большой Будда в 30 минутах езды.

До пирса Чалонг — 5 км.

До Международного аэропорта — 40 км.