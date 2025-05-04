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Квартиры с видом на море в Монако

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Монако
Квартира 3 спальни
Монако
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 272 м²
Продажа пентхауса с крышей террасой площадью 147 кв.м., расположенного в буржуазном доме Pal…
$13,89 млн
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Параметры недвижимости в Монако

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