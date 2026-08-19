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Квартиры в Монако

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53 объекта найдено
Квартира в Монако, Монако
Квартира
Монако, Монако
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Расположенные в престижной резиденции с круглосуточным консьерж-сервисом, в самом сердце вос…
$3,75 млн
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Квартира 2 спальни в Монако, Монако
Квартира 2 спальни
Монако, Монако
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Эта полностью отреставрированная квартира 3/4-комнатной планировки, жилой площадью 80 кв.м.,…
$3,57 млн
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Квартира 3 спальни в Монако, Монако
Квартира 3 спальни
Монако, Монако
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Расположенные на тихой улице района «Экзотический Сад», эти четырёхкомнатные апартаменты пло…
$5,71 млн
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DD CO DEDD CO DE
Квартира в Монако, Монако
Квартира
Монако, Монако
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Полностью отреставрированная квартира – студия, расположена в Монако, в здании с консьержем …
$2,42 млн
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Квартира 2 спальни в Монако, Монако
Квартира 2 спальни
Монако, Монако
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Идеально расположенная квартира площадью 84 м², полностью отреставрированная с использование…
$3,86 млн
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Квартира 1 спальня в Монако, Монако
Квартира 1 спальня
Монако, Монако
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Двухкомнатные апартаменты после ремонта с видом на море и Монако, расположенные на высоком э…
$4,15 млн
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TekceTekce
Квартира 3 спальни в Монако, Монако
Квартира 3 спальни
Монако, Монако
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Четырёхкомнатные апартаменты на продажу в Монако, в районе Ла Русс, в здании с консьержем Ch…
$8,01 млн
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Квартира 3 комнаты в Монако
Квартира 3 комнаты
Монако
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Роскошные новые апартаменты с 2 спальнями и панорамным видом на Монако Расположенные на в…
$11,16 млн
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Квартира 1 спальня в Монако, Монако
Квартира 1 спальня
Монако, Монако
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Продажа двухкомнатной квартиры в красивой буржуазной резиденции La Radieuse, расположенной в…
$3,69 млн
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Квартира 1 спальня в Монако, Монако
Квартира 1 спальня
Монако, Монако
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Расположенная в престижной резиденции Grande Bretagne в Монако, эта 2-комнатная квартира пос…
$3,22 млн
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Квартира 1 спальня в Монако, Монако
Квартира 1 спальня
Монако, Монако
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Продажа двухкомнатной, полностью отреставрированной квартиры, расположенной в резиденции Les…
$3,14 млн
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Квартира 2 спальни в Монако, Монако
Квартира 2 спальни
Монако, Монако
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
3-комнатная квартира для смешанного использования (жилья или офиса), расположенная на втором…
$5,19 млн
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Квартира 4 спальни в Монако, Монако
Квартира 4 спальни
Монако, Монако
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Этаж 10
Эти пятикомнатные апартаменты с видом на море и порт Кап-д’Ай расположены в резиденции Seasi…
$29,98 млн
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Квартира 4 спальни в Монако, Монако
Квартира 4 спальни
Монако, Монако
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Tour Odéon, Монако— Апартамент с панорамным видом на море В самом сердце Княжества Монако…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Монако, Монако
Квартира 2 спальни
Монако, Монако
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Этаж 3
Расположенные в жилом районе Монако, в Экзотическом Саду - Jardin Exotique, эти апартаменты …
$12,57 млн
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Квартира 3 спальни в Монако, Монако
Квартира 3 спальни
Монако, Монако
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Роскошная 4-комнатная квартира, расположенная в новой элитной резиденции «Вилла Портофино» -…
$11,41 млн
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Квартира 1 спальня в Монако, Монако
Квартира 1 спальня
Монако, Монако
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 3
2-комнатная квартира, полностью отремонтирована с использованием высококачественных материал…
$5,30 млн
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Квартира 3 спальни в Монако, Монако
Квартира 3 спальни
Монако, Монако
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Продажа 4-комнатной квартиры в резиденции буржуазного стиля Les Lauriers, расположенной в са…
$6,46 млн
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Квартира 2 спальни в Монако, Монако
Квартира 2 спальни
Монако, Монако
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Квартира в Монако в двух шагах до пляжа, в районе Larvotto, в здании Le Vallespire с консьер…
$5,19 млн
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Квартира 3 спальни в Монако, Монако
Квартира 3 спальни
Монако, Монако
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Роскошные апартаменты на продажу в Монако, в резиденции La Réserve, расположенной в централь…
$17,24 млн
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Квартира 3 спальни в Монако, Монако
Квартира 3 спальни
Монако, Монако
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 272 м²
Продажа пентхауса с крышей террасой площадью 147 кв.м., расположенного в буржуазном доме Pal…
$14,76 млн
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Квартира в Монако, Монако
Квартира
Монако, Монако
Новостройка L’Exotique расположена на возвышенностях Монако в районе Экзотического Сада, Jar…
$2,23 млн
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Квартира 3 спальни в Монако
Квартира 3 спальни
Монако
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Элитные апартаменты с панорамным видом на море Эти исключительные апартаменты расположены…
$13,51 млн
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Квартира 2 спальни в Монако, Монако
Квартира 2 спальни
Монако, Монако
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Роскошный четырехкомнатный пентхаус, площадью 210 кв.м., с террасой на крыше и видом на Мона…
$8,88 млн
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Квартира 2 спальни в Монако, Монако
Квартира 2 спальни
Монако, Монако
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 187 м²
Апартаменты с видом на море, недалеко от пляжа и теннисных кортов, в резиденции Paradise с б…
$12,68 млн
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Квартира 3 спальни в Монако, Монако
Квартира 3 спальни
Монако, Монако
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 137 м²
Эти апартаменты на продажу в Монако расположены в недавно построенной резиденции Villa Porto…
$11,01 млн
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Квартира 2 спальни в Монако, Монако
Квартира 2 спальни
Монако, Монако
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Эта квартира на продажу в престижной резиденции Château Périgord II в Монако, в районе Ла-Ру…
$7,84 млн
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Квартира 3 спальни в Монако, Монако
Квартира 3 спальни
Монако, Монако
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Эта четырехкомнатная квартира после ремонта расположена в резиденции Le Victoria — элегантно…
$8,30 млн
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Квартира 5 комнат в Монако, Монако
Квартира 5 комнат
Монако, Монако
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Элегантные апартаменты с захватывающим видом на море — Jardin Exotique Расположенные в пр…
$18,20 млн
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Квартира 1 спальня в Монако, Монако
Квартира 1 спальня
Монако, Монако
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Продажа 2-комнатной квартиры на стадии реновации, расположенной на высоком этаже престижной …
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Монако

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