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Квартиры в Монако

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44 объекта найдено
Квартира в Монако, Монако
Квартира
Монако, Монако
Площадь 140 м²
Княжество Монако г.Монте Карло Апартамент рядом с пляжем Элегантн…
€7,50 млн
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Квартира в Монако, Монако
Квартира
Монако, Монако
Площадь 130 м²
Княжество Монако г.Монте Карло Апартамент с видом на море Элегант…
€6,90 млн
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Квартира 4 комнаты в Монако, Монако
Квартира 4 комнаты
Монако, Монако
Комнаты 4
Площадь 130 м²
Княжество Монако г.Монте-Карло Апартамент 115м2 Элегантный апарта…
€5,25 млн
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Квартира в Монако, Монако
Квартира
Монако, Монако
Площадь 198 м²
Этаж 1
Княжество Монако г.Монте-Карло Редкое предложение! Апартамент с частным …
€13,26 млн
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Квартира в Монако, Монако
Квартира
Монако, Монако
Площадь 178 м²
Княжество Монако г.Монте-Карло Апартамент в "Carré d'or" …
€15,35 млн
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Квартира 3 спальни в Монако
Квартира 3 спальни
Монако
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Великолепная 4-комнатная квартира в Монте-Карло, в резиденции Роквиль с парком. Чердак, боль…
€9,80 млн
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Квартира 1 спальня в Монако
Квартира 1 спальня
Монако
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Мы предлагаем эту красивую и очаровательную студию в Сен-Ромен-ле-Террасс в Монако. Бол…
€3,25 млн
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Пентхаус в Монако
Пентхаус
Монако
Площадь 160 м²
Эта необыкновенная квартира в пентхаусе расположена на последних двух этажах дворцового отел…
€10,90 млн
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Квартира 3 спальни в Монако
Квартира 3 спальни
Монако
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Красивая буржуазная квартира в розыске Zig Zag Palace в Монако. Эта самая красивая кварт…
€9,80 млн
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Квартира 3 спальни в Монако
Квартира 3 спальни
Монако
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
В новой резиденции в Монако Фонвьей мы предлагаем вам эту роскошно меблированную квартир…
€6,95 млн
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Квартира 1 спальня в Монако
Квартира 1 спальня
Монако
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Квартира – студия, площадью 37 кв.м. с балконом 6 кв.м., расположена в резиденции с консьерж…
€2,00 млн
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Квартира 1 спальня в Монако
Квартира 1 спальня
Монако
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Двухкомнатная квартира в новом доме L'Exotique на возвышенностях Монако в районе Экзоти…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни с террасой в Монако
Квартира 2 спальни с террасой
Монако
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Современные апартаменты в престижной резиденции Château Périgord I с бассейном и консьержем,…
€6,75 млн
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Квартира 1 спальня в Монако
Квартира 1 спальня
Монако
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Продажа квартиры с видом на море в одной из самых элитных резиденции Монако Parc Saint Roman…
€3,45 млн
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Квартира 3 спальни с террасой в Монако
Квартира 3 спальни с террасой
Монако
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 2
Продажа апартаментов после недавнего капитального ремонта, в Монако в элитном районе Монте-К…
€7,00 млн
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Квартира 2 спальни в Монако
Квартира 2 спальни
Монако
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Трёхкомнатные апартаменты с видом на море и город, с террасой 28 кв.м., расположенные на выс…
€9,60 млн
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Квартира 1 спальня в Монако
Квартира 1 спальня
Монако
Количество спален 1
Площадь 30 м²
Этаж 4
Квартира – студия, площадью 30 кв.м., расположена в самом центре «Золотого Квадрата» Монако,…
€1,80 млн
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Квартира 1 спальня с парковкой в Монако
Квартира 1 спальня с парковкой
Монако
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
2-комнатная квартира в здании Les Rotondes с консьерж-сервисом, в районе Экзотического сада,…
€2,69 млн
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Квартира 2 спальни с парковкой в Монако
Квартира 2 спальни с парковкой
Монако
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 187 м²
Этаж 6
Апартаменты с видом на море, недалеко от пляжа и теннисных кортов, в резиденции Paradise с б…
€11,00 млн
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Квартира 1 спальня с парковкой в Монако
Квартира 1 спальня с парковкой
Монако
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Квартира под реновацию, в Монако, в буржуазном здании Le Pati, в активно развивающемся район…
€1,73 млн
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Квартира 2 спальни с террасой в Монако
Квартира 2 спальни с террасой
Монако
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Продажа роскошных апартаментов в престижном районе Монако «Золотой Квадрат», в здании Le Mir…
€14,95 млн
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Квартира 1 спальня в Монако
Квартира 1 спальня
Монако
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Продажа квартиры, в здании Le Pati буржуазного стиля, расположенного в Монако в активно разв…
€1,30 млн
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Квартира 2 спальни с террасой в Монако
Квартира 2 спальни с террасой
Монако
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 368 м²
Этаж 10
Продажа эксклюзивных апартаментов-пентхауса в элитной резиденции Villa Annonciade в районе в…
€20,60 млн
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Квартира 1 спальня с террасой в Монако
Квартира 1 спальня с террасой
Монако
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Продажа апартаментов в Монако в красивой буржуазной резиденции Le Palmier на знаменитом буль…
€2,90 млн
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Квартира 1 спальня в Монако
Квартира 1 спальня
Монако
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Двухкомнатная квартира в современном стиле, после недавней реновации, расположена в новой ре…
€2,95 млн
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Квартира в Монако
Квартира
Монако
Площадь 28 м²
Этаж 4
Красивая, отремонтированная в современном стиле квартира-студия, идеально расположена на пло…
€1,21 млн
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Квартира 4 спальни в Монако
Квартира 4 спальни
Монако
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 126 м²
Этаж 10
Продажа 5ти-комнатных апартаментов, на высоком этаже, в современной резиденции Château Perig…
€5,40 млн
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Квартира 2 спальни с террасой в Монако
Квартира 2 спальни с террасой
Монако
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Квартира в Монако в двух шагах до пляжа, в районе Larvotto, в здании Le Vallespire с консьер…
€5,50 млн
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Квартира 1 спальня в Монако
Квартира 1 спальня
Монако
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1
2-комнатная квартира в резиденции Palais de la Scala в самом центре Золотого Квадрата Монако…
€3,80 млн
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Квартира с парковкой, с террасой в Монако
Квартира с парковкой, с террасой
Монако
Площадь 20 м²
Полностью отремонтированная квартира-студия 20 кв.м., расположена в Monaco Ville, на третьем…
€1,59 млн
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Параметры недвижимости в Монако

с видом на море
недорогая
элитная
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