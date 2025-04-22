  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Карон
  4. Жилой комплекс KATABELLO Kata Beach

Жилой комплекс KATABELLO Kata Beach

Карон, Таиланд
от
$127,893
;
51
Оставить заявку
Показать контакты
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 25741
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет
  • Город
    Карон

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    7

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания

О комплексе

🌟Райский уголок Katabella- 
Ката-Бич, отличное место с кристально чистой водой и белым песком. Идеально для серфинга, дайвинга и релакса, а также одна из самых популярных локаций на Пхукете.

🌟 Расположение:

 Пляж Карон – 3 км
Пляж Най Харн – 10 км
Пляж Патонг – 11 км
Пляж Раваи – 12 км
Старый город Пхукета – 15 км

🌟Превосходный продукт, концепция «Средиземноморский курорт»:
 • 8 жилых зданий, 760 апартаментов.
 • Низкоэтажные дома, стильные планировки, потолки до 2.75 м.
Есть корпус, где можно проживать с домашними животными. 
 • Богатая инфраструктура: 
✔️Бассейны и зоны отдыха по всей территории и на крышах зданий.
✔️Фитнес-зал
✔️SPA, Онсен (японское SPA)
✔️Библиотека, коворкинг
✔️Детские площадки, бассейны и детская комната
✔️Кинотеатр 
✔️Бассейн для домашних животных.

💰 Выгодные цены:

планировки:

1 bedroom S - 28 м2

1 bedroom МС -32 м2

1 bedroom L - 37 м2

1 bedroom  LC - 37 м2

1 bedroom XL - 41 м2

1 bedroom XLC - 41 м2 

1 barroom  plus M - 47 м2

1 bedroom plus MC - 47 м2 

1 bedroom plus L - 56 м2

1 bedroom plus LA - 61 м2
2 bedroom A - 71 м2 

PH 3 bedroom C - 100 м2

PH 3 bedroom - 100 м2 - и другие размеры площадей и повнмровки.

🌟 цены от  4 284 000 ТHB 

🌟 Условия оплаты:

Бронь составляет 100.000 THB ~ 3000$

✔️Беспроцентная рассрочка на время строительства.

✔️После внесения брони в течении 2-3 недель подписание договора и внесение первого взноса - 25% .

✔️Далее еще 3 платежа по 25%, привязанные к проделанным этапам строительства. 

Последний платеж за вычетом брони при передаче ключей.
❗️ СКИДКА  для  покупателей со 100% оплатой - 10% ❗️

❗️Сейчас также  действует СКИДКА 5% по оплате в рассрочку ❗️
 🌟 Официальный старт продаж комплекса Katabello в районе пляжа Ката на о. Пхукет.

Надежный застройщик с опытом строительства комплексов на о. Пхукет более 14 лет.

✔️Безупречная репутация и 6 построенных в срок комплексов.

✔️Отличное качество строительства.

✔️Управляющая компания следит за комплексами после сдачи.

✔️Гарантия высокого спроса на аренду за счет богатой инфраструктуры в комплексах.

✔️Всегда красивые, озелененные территории во всех проектах.

📈 Инвестиционная возможность
Доходность и ликвидность гарантированы!

🌟 В стоимость входит ремонт и встроенная мебель (пакет передвижной мебели можно за доп.оплату купить, или заказать у нашего дизайнера-декоратора).

📲 все подробности при личном общении, онлайн или офлайн  показ локации строительства или других объектов возможен. ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ ОТ ВЫБОРА ДО ПОЛУЧЕНИЯ КЛЮЧЕЙ. 
❗️помощь со сдачей в аренду и даже с последующей перепродажей, все облекты проверены нашими юристами. 
📲 оставьте заявку: подбор  лучших вариантов по Вашему запросу - локация, количество спален, вид из окна, для жизни или инвестиций и желаемый бюджет.

и если Вы рассматриваете покупку недвижимости в других странах, бесплатный выбор и консультация на выбор :  Бали, Бахрейн,Болгария, Вьетнам, Греция, Грузия, Занзибар, Италия, Испания,Катар, Камбоджа, Мексика, ОАЭ, Оман, Панама, Португалия, Республика Кипр, Северный Кипр, Сербия, Таиланд( Пхукет и Паттайя), Турция, Франция, Черногория.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 37.0
Цена за м², USD 4,411
Цена квартиры, USD 163,200
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 68.0
Цена за м², USD 3,338
Цена квартиры, USD 227,000

Местонахождение на карте

Карон, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Виллы с большим земельным участком в 5 минутах от международной школы, Пхукет, Таиланд
Столичный ампхе Пхукет, Таиланд
от
$770,387
Жилой комплекс Phenomenon
Карон, Таиланд
от
$146,949
Жилой комплекс The Ozone Grand Residences
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,04 млн
Жилой комплекс Harmony Condominium
Равай, Таиланд
от
$128,767
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с гольф-клубом и спа-центром в 900 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Столичный ампхе Пхукет, Таиланд
от
$1,39 млн
Вы просматриваете
Жилой комплекс KATABELLO Kata Beach
Карон, Таиланд
от
$127,893
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс The City Phuket
Жилой комплекс The City Phuket
Ви Чит, Таиланд
от
$91,984
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 6
Площадь 31–76 м²
3 объекта недвижимости 3
Крупный проект с богатой инфраструктурой в центре острова Новый кондоминиум строится в самой инфраструктурно-привлекательной локации острова, в пешеходной доступности от главного торгового центра, Central Festival Phuket. Основным плюсом локации также является уникальная для острова транс…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов и вилл с пляжным клубом в окружении природы, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов и вилл с пляжным клубом в окружении природы, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$2,30 млн
Уникальный жилой комплекс, где каждый день наполнен безмятежностью и комфортом. Расположенный в престижном районе Пхукета, известном как "местная Рублёвка", он предлагает своим жителям эксклюзивный уровень жизни, сочетающий в себе близость к природе, развитую инфраструктуру и высочайший серв…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в живописном районе Камала, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в живописном районе Камала, Пхукет, Таиланд
Камала, Таиланд
от
$1,07 млн
Комплекс состоит из 8 современных вилл с 4 спальнями. Особенности: терраса сад бассейн парковка зона отдыха на открытом воздухе Расположение и объекты поблизости Камала - один из самых красивых районов Пхукета, предлагающий высокий уровень жизни. За последние годы в районе появилось множе…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Таиланде
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
22.04.2025
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
16.04.2025
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
07.03.2025
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
04.03.2025
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
10.01.2025
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
01.02.2024
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
«Паттайя — сейчас самое перспективное направление». Как инвесторы могут заработать на инвестициях в новостройки Таиланда — эксперт 
15.12.2023
«Паттайя — сейчас самое перспективное направление». Как инвесторы могут заработать на инвестициях в новостройки Таиланда — эксперт 
Новый НДФЛ в Таиланде: Иностранцы обязаны будут платить налоги в этой стране с 2024 года
21.09.2023
Новый НДФЛ в Таиланде: Иностранцы обязаны будут платить налоги в этой стране с 2024 года
Показать все публикации