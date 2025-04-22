Жилой комплекс KATABELLO Kata Beach

🌟Райский уголок Katabella-
Ката-Бич, отличное место с кристально чистой водой и белым песком. Идеально для серфинга, дайвинга и релакса, а также одна из самых популярных локаций на Пхукете.
🌟 Расположение:
Пляж Карон – 3 км
Пляж Най Харн – 10 км
Пляж Патонг – 11 км
Пляж Раваи – 12 км
Старый город Пхукета – 15 км
🌟Превосходный продукт, концепция «Средиземноморский курорт»:
• 8 жилых зданий, 760 апартаментов.
• Низкоэтажные дома, стильные планировки, потолки до 2.75 м.
Есть корпус, где можно проживать с домашними животными.
• Богатая инфраструктура:
✔️Бассейны и зоны отдыха по всей территории и на крышах зданий.
✔️Фитнес-зал
✔️SPA, Онсен (японское SPA)
✔️Библиотека, коворкинг
✔️Детские площадки, бассейны и детская комната
✔️Кинотеатр
✔️Бассейн для домашних животных.
💰 Выгодные цены:
планировки:
1 bedroom S - 28 м2
1 bedroom МС -32 м2
1 bedroom L - 37 м2
1 bedroom LC - 37 м2
1 bedroom XL - 41 м2
1 bedroom XLC - 41 м2
1 barroom plus M - 47 м2
1 bedroom plus MC - 47 м2
1 bedroom plus L - 56 м2
1 bedroom plus LA - 61 м2
2 bedroom A - 71 м2
PH 3 bedroom C - 100 м2
PH 3 bedroom - 100 м2 - и другие размеры площадей и повнмровки.
🌟 цены от 4 284 000 ТHB
🌟 Условия оплаты:
Бронь составляет 100.000 THB ~ 3000$
✔️Беспроцентная рассрочка на время строительства.
✔️После внесения брони в течении 2-3 недель подписание договора и внесение первого взноса - 25% .
✔️Далее еще 3 платежа по 25%, привязанные к проделанным этапам строительства.
Последний платеж за вычетом брони при передаче ключей.
❗️ СКИДКА для покупателей со 100% оплатой - 10% ❗️
❗️Сейчас также действует СКИДКА 5% по оплате в рассрочку ❗️
🌟 Официальный старт продаж комплекса Katabello в районе пляжа Ката на о. Пхукет.
Надежный застройщик с опытом строительства комплексов на о. Пхукет более 14 лет.
✔️Безупречная репутация и 6 построенных в срок комплексов.
✔️Отличное качество строительства.
✔️Управляющая компания следит за комплексами после сдачи.
✔️Гарантия высокого спроса на аренду за счет богатой инфраструктуры в комплексах.
✔️Всегда красивые, озелененные территории во всех проектах.
📈 Инвестиционная возможность
Доходность и ликвидность гарантированы!
🌟 В стоимость входит ремонт и встроенная мебель (пакет передвижной мебели можно за доп.оплату купить, или заказать у нашего дизайнера-декоратора).
📲 все подробности при личном общении, онлайн или офлайн показ локации строительства или других объектов возможен. ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ ОТ ВЫБОРА ДО ПОЛУЧЕНИЯ КЛЮЧЕЙ.
❗️помощь со сдачей в аренду и даже с последующей перепродажей, все облекты проверены нашими юристами.
📲 оставьте заявку: подбор лучших вариантов по Вашему запросу - локация, количество спален, вид из окна, для жизни или инвестиций и желаемый бюджет.
и если Вы рассматриваете покупку недвижимости в других странах, бесплатный выбор и консультация на выбор : Бали, Бахрейн,Болгария, Вьетнам, Греция, Грузия, Занзибар, Италия, Испания,Катар, Камбоджа, Мексика, ОАЭ, Оман, Панама, Португалия, Республика Кипр, Северный Кипр, Сербия, Таиланд( Пхукет и Паттайя), Турция, Франция, Черногория.