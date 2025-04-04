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Виллы в Lat Krabang Subdistrict, Таиланд

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2 объекта найдено
Вилла 5 комнат с Онлайн-показ, с Телевизор в Lat Krabang Subdistrict, Таиланд
Вилла 5 комнат с Онлайн-показ, с Телевизор
Lat Krabang Subdistrict, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 557 м²
Количество этажей 3
Уникальная возможность инвестировать в роскошный комплекс, окруженный живописными озерами и …
$1,13 млн
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DDA Real Estate
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Вилла 4 комнаты с балконом, с Онлайн-показ, с Телевизор в Lat Krabang Subdistrict, Таиланд
Вилла 4 комнаты с балконом, с Онлайн-показ, с Телевизор
Lat Krabang Subdistrict, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Уникальная возможность инвестировать в роскошный комплекс, окруженный живописными озерами и …
$682,695
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
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Параметры недвижимости в Lat Krabang Subdistrict, Таиланд

Недорогая
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