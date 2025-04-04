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Продажа готового бизнеса в Khlong Luang, Таиланд

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1 объект найдено
School business for sale in Pathum Thani Province, Thailand, near Future Park Rangsit Mall, 2.8 km. в Khlong Luang, Таиланд
School business for sale in Pathum Thani Province, Thailand, near Future Park Rangsit Mall, 2.8 km.
Khlong Luang, Таиланд
Число комнат 46
Продается школьный бизнес в районе дороги Рангсит-Накхон Найок, провинция Патхум Тани, недал…
$8,54 млн
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