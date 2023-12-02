Bang Kapi Subdistrict, Таиланд

от €63,958

Сдача в: 2023

The Muve Ram 22 - это впечатляющий проект кондоминиума и квартиры, состоящий из 254 квартир на 8 этажах . Комплекс расположен в Рамкхамхенге, одном из самых оживленных районов Бангкока, откуда можно быстро добраться до близлежащих районов, таких как Сукхумвит, Рама 9 и Шринагариндра. Кроме того, в двух шагах находятся две линии скоростных поездов. Также поблизости находятся подъездные пути к скоростной автомагистрали Чалонг-Рат (Рам-Интра-Ат-Наронг), Си-Рат и автомагистрали Бангкок-Чонбури. В окрестностях, где находится The Muve Ram 22, есть множество ресторанов и магазинов. Ближайшие школы в непосредственной близости.​ Путь до аэропорта Суварнабхуми займёт всего 25 минут на машине! Дизайн комплекса был разработан, чтобы удовлетворить любой образ жизни: жить, работать, учиться и многое другое. Удобства: - Совместное рабочее пространство - Прачечная - Беспроводной интернет - Надежная система видеонаблюдения 24/7 - Лобби - Фитнес - Общественный сад - Охрана 24/7 - Автостоянка Позвоните нам, и мы с удовольствием расскажем о самых выгодных объектах недвижимости Таиланда! Бесплатно Вас проконсультируем!