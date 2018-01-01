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Аренда жилой недвижимости на сутки в Грузии

1 объект найдено
Коттедж 5 спален с Парковка, с Балкон / лоджия, с Детская площадка в Тбилиси, Грузия
Коттедж 5 спален с Парковка, с Балкон / лоджия, с Детская площадка
Тбилиси, Грузия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Сдается в долгосрочную аренду 3-х этажный частный дом, в престижном поселке, в центре города…
€568
за сутки
Realting.com
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