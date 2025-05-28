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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Зеленоградске, Россия

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5 объектов найдено
Коммерческое помещение 200 м² в Зеленоградск, Россия
Коммерческое помещение 200 м²
Зеленоградск, Россия
Площадь 200 м²
Этаж 3/5
Эксклюзивное предложение в центре города Зеленоградск !! На данный момент самое востребованн…
$2,492
в месяц
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Коммерческое помещение 491 м² в Зеленоградск, Россия
Коммерческое помещение 491 м²
Зеленоградск, Россия
Площадь 491 м²
Этаж 1/2
Помещение свободного назначения. Удобное месторасположение, вторая линия от Курортного просп…
$3,364
в месяц
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Коммерческое помещение 400 м² в Зеленоградск, Россия
Коммерческое помещение 400 м²
Зеленоградск, Россия
Площадь 400 м²
Этаж 2/5
Эксклюзивное предложение в центре города Зеленоградск !! На данный момент самое востребованн…
$3,987
в месяц
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Коммерческое помещение 93 м² в Зеленоградск, Россия
Коммерческое помещение 93 м²
Зеленоградск, Россия
Число комнат 5
Площадь 93 м²
Этаж 1/9
Помещение свободного назначения со свежей отделкой, отдельным входом в жилом микрорайоне Зел…
$748
в месяц
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Коммерческое помещение 800 м² в Зеленоградск, Россия
Коммерческое помещение 800 м²
Зеленоградск, Россия
Площадь 800 м²
Этаж 3/5
Эксклюзивное предложение в центре города Зеленоградск !! На данный момент самое востребованн…
$7,975
в месяц
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