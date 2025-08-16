Показать объекты на карте Показать объекты списком
Коммерческая недвижимость в Янтарном городском округе, Россия

2 объекта найдено
Коммерческое помещение 757 м² в Янтарный, Россия
Коммерческое помещение 757 м²
Янтарный, Россия
Площадь 757 м²
Нежилое помещение, 506,3 м2 корпус 2 - 250,8 м2 Располагается на земельном участке площадь…
$1,62 млн
Летнее кафе в пгт. Янтарный Центральный пляж в Янтарный, Россия
Летнее кафе в пгт. Янтарный Центральный пляж
Янтарный, Россия
Продается готовый бизнес - полностью оборудованное летнее кафе в пгт. Янтарный Центральный п…
Цена по запросу
