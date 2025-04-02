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Жильё в Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия
Дом 5 комнат
Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Этаж 1/3
Продам дом 2017 года постройки. Тип дома – жилое строение. Общая площадь 200 кв.м. Дом трёхэ…
$126,628
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Параметры недвижимости в Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия

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