Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Раменский городской округ
  4. Жилая

Жильё в Раменском городском округе, Россия

дома
11
11 объектов найдено
Особняк в Зюзино, Россия
Особняк
Зюзино, Россия
Площадь 2 136 м²
Усадьба Аигиных в Талицах в Московской области. Комплекс зданий включает главный дом, флигел…
$8,54 млн
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Бахтеево, Россия
Дом 3 комнаты
Бахтеево, Россия
Число комнат 3
Площадь 102 м²
Количество этажей 1
Продается ДОМ ИЗ КАРКАСА С МАСТЕР-СПАЛЬНЕЙ 102 кв.м на участке 8,19 соток в коттеджном посел…
$34,176
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Раменский городской округ, Россия
Дом 3 комнаты
Раменский городской округ, Россия
Число комнат 3
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Продается ДОМ ИЗ КАРКАСА С ДВУМЯ СПАЛЬНЯМИ 92 кв.м на участке 6 соток в закрытом коттеджном …
$25,831
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Раменский городской округ, Россия
Дом 3 комнаты
Раменский городской округ, Россия
Число комнат 3
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Продается ДОМ ИЗ КАРКАСА С ДВУМЯ СПАЛЬНЯМИ 92 кв.м на участке 6,08 соток в закрытом коттеджн…
$25,831
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Раменский городской округ, Россия
Дом 3 комнаты
Раменский городской округ, Россия
Число комнат 3
Площадь 102 м²
Количество этажей 1
Продается ДОМ ИЗ КАРКАСА С САУНОЙ 102 кв.м на участке 6 соток в коттеджном поселке комфорт-к…
$29,589
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Раменский городской округ, Россия
Дом 3 комнаты
Раменский городской округ, Россия
Число комнат 3
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Продается ДОМ ИЗ КАРКАСА на участке 6 соток в коттеджном поселке.   Площадь 92,32 кв.м Прост…
$27,210
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Речицы, Россия
Дом 3 комнаты
Речицы, Россия
Число комнат 3
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Продается ДОМ ИЗ КАРКАСА с двумя спальнями на участке 6 соток в коттеджном поселке комфорт-к…
$31,067
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Речицы, Россия
Дом 4 комнаты
Речицы, Россия
Число комнат 4
Площадь 102 м²
Количество этажей 1
Продается ДОМ ИЗ КАРКАСА с тремя спальнями 102 кв.м на участке 6 соток в коттеджном поселке …
$33,260
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Раменский городской округ, Россия
Дом 5 комнат
Раменский городской округ, Россия
Число комнат 5
Площадь 114 м²
Количество этажей 2
Продается ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМ ИЗ КАРКАСА 114 кв.м на участке 6,81 сотки в коттеджном поселке ком…
$39,943
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Бахтеево, Россия
Дом 3 комнаты
Бахтеево, Россия
Число комнат 3
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Продается ДОМ ИЗ КАРКАСА на участке 8,19 соток в коттеджном поселке комфорт-класса.   ПРЯМОЕ…
$31,817
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Раменский городской округ, Россия
Дом 3 комнаты
Раменский городской округ, Россия
Число комнат 3
Площадь 92 м²
Количество этажей 2
Продается ДОМ ИЗ КАРКАСА на земельном участке 6,81 сотка в коттеджном поселке. ПРОДАЕТ СОБС…
$30,174
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Раменском городском округе, Россия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти