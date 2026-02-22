Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Раменский муниципальный округ
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Раменском городском округе, Россия

10 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Раменский муниципальный округ, Россия
Дом 3 комнаты
Раменский муниципальный округ, Россия
Число комнат 3
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Продается ДОМ ИЗ КАРКАСА на участке 6 соток в коттеджном поселке.   Площадь 92,32 кв.м Прост…
$37,259
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Раменский муниципальный округ, Россия
Дом 3 комнаты
Раменский муниципальный округ, Россия
Число комнат 3
Площадь 102 м²
Количество этажей 1
Продается ДОМ ИЗ КАРКАСА С САУНОЙ 102 кв.м на участке 6 соток в коттеджном поселке комфорт-к…
$40,517
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Раменский муниципальный округ, Россия
Дом 5 комнат
Раменский муниципальный округ, Россия
Число комнат 5
Площадь 114 м²
Количество этажей 2
Продается ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМ ИЗ КАРКАСА 114 кв.м на участке 6,81 сотки в коттеджном поселке ком…
$54,695
Оставить заявку
OneOne
Дом 3 комнаты в Раменский муниципальный округ, Россия
Дом 3 комнаты
Раменский муниципальный округ, Россия
Число комнат 3
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Продается ДОМ ИЗ КАРКАСА на земельном участке 6,81 сотка в коттеджном поселке. ПРОДАЕТ СОБС…
$41,318
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Раменский муниципальный округ, Россия
Дом 3 комнаты
Раменский муниципальный округ, Россия
Число комнат 3
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Продается ДОМ ИЗ КАРКАСА с двумя спальнями на участке 6 соток в коттеджном поселке комфорт-к…
$42,541
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Раменский муниципальный округ, Россия
Дом 3 комнаты
Раменский муниципальный округ, Россия
Число комнат 3
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Продается ДОМ ИЗ КАРКАСА С ДВУМЯ СПАЛЬНЯМИ 92 кв.м на участке 6 соток в закрытом коттеджном …
$35,371
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Раменский муниципальный округ, Россия
Дом 4 комнаты
Раменский муниципальный округ, Россия
Число комнат 4
Площадь 102 м²
Количество этажей 1
Продается ДОМ ИЗ КАРКАСА с тремя спальнями 102 кв.м на участке 6 соток в коттеджном поселке …
$45,544
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Бахтеево, Россия
Дом 3 комнаты
Бахтеево, Россия
Число комнат 3
Площадь 102 м²
Количество этажей 1
Продается ДОМ ИЗ КАРКАСА С МАСТЕР-СПАЛЬНЕЙ 102 кв.м на участке 8,19 соток в коттеджном посел…
$46,798
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Бахтеево, Россия
Дом 3 комнаты
Бахтеево, Россия
Число комнат 3
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Продается ДОМ ИЗ КАРКАСА на участке 8,19 соток в коттеджном поселке комфорт-класса.   ПРЯМОЕ…
$43,568
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Раменский муниципальный округ, Россия
Дом 3 комнаты
Раменский муниципальный округ, Россия
Число комнат 3
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Продается ДОМ ИЗ КАРКАСА С ДВУМЯ СПАЛЬНЯМИ 92 кв.м на участке 6,08 соток в закрытом коттеджн…
$35,371
Оставить заявку

