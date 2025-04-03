Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Поварово
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Поварово, Россия

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Поварово, Россия
Квартира 3 комнаты
Поварово, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 8/16
В продаже шикарная трехкомнатная квартира с ремонтом. Нынешние собственники делали квартиру …
$95,499
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов