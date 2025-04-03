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Жильё в округ Полюстрово, Россия

квартиры
3
3 объекта найдено
Квартира 1 комната в округ Полюстрово, Россия
Квартира 1 комната
округ Полюстрово, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 8/17
Однокомнатная квартира, общей площадью 40,1кв.м, комната 18,12 кв.м, кухня 11,02 кв.м с лодж…
$118,695
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Квартира 1 комната в округ Полюстрово, Россия
Квартира 1 комната
округ Полюстрово, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 5/9
Продаётся просторная однокомнатная квартира. Общая площадь 42 м2. Комната 20 м2., кухня 10…
$88,428
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Квартира 2 комнаты в округ Полюстрово, Россия
Квартира 2 комнаты
округ Полюстрово, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/5
Предлагается к продаже 2-х комнатная квартира в Красногвардейском районе. Квартира находится…
$63,502
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