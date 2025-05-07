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Дома с бассейном в Одинцовском городском округе, Россия

Новоивановское
3
1 объект найдено
Дом в Одинцовский городской округ, Россия
Дом
Одинцовский городской округ, Россия
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 2
ТРЕБУТ ВЛОЖЕНИЙ. Продается объект незавершенного строительства — дом не оформлен в собственн…
$236,001
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