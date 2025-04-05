Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Novotamanskoe selskoe poselenie
  4. Долгосрочная аренда
  5. Дом

Долгосрочная аренда домов в Novotamanskoe selskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Дом 2 комнаты с мебелью, с интернетом, с холодильником в Novotamanskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 2 комнаты с мебелью, с интернетом, с холодильником
Novotamanskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/1
Дом 36 м2 с видом на море и виноградники Комфортное размещение- 4 человека • открытая спальн…
$107
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов