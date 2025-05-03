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Жильё в Новом Девяткино, Россия

1 объект найдено
Квартира в Новое Девяткино, Россия
Квартира
Новое Девяткино, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 2/24
ПРЯМАЯ ПРОДАЖА. Быстрый выход на сделку. Собственность. Никто не зарегистрирован. Собственни…
$38,659
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