  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Колтушское городское поселение
  4. Коттеджный посёлок Коркинский Ручей

Коттеджный посёлок Коркинский Ручей

Колтушское городское поселение, Россия
от
$19,385
;
13
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26483
ID новостройки на Realting
In CRM: 5296
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 20.06.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Северо-Западный федеральный округ
  • Район
    Всеволожский район
  • Город
    Колтушское городское поселение

О комплексе

Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на территории посёлка – отличный выбор.

К поселку можно доехать по одному из двух удобных маршрутов: по Мурманскому шоссе или Колтушскому шоссе Навигатор всегда подскажет менее загруженную трассу. 15 минут от КАД, и вы дома.
В стоимость участков уже включены коммуникации: электричество 3 кВт с возможностью увеличения мощности, дороги и система водоотведения. Ограничений по застройке – нет!

Красота природы, обустроенные и чистые пляжи, купание в Коркинском озере – всё это доступно жителям посёлка. На базах отдыха, расположенных на берегу озера, можно устроить пейнтбольный турнир, поймать форель, покататься на квадроциклах, а зимой на снегоходах. Вокруг поселка густой лес, а на его территории протекает широкий ручей. Такое природное окружение обеспечивает высокий уровень экологии и здоровую жизнь всей семьи.

«Коркинский Ручей» находится рядом посёлком «Кокосы» застройщика «ФАКТ.». Это позволяет жителям в свободном доступе пользоваться досуговой инфраструктурой соседнего посёлка. Найти новых друзей и вместе гонять футбольный мяч, устраивать турниры по пляжному волейболу среди взрослых и детей, заниматься на уличных тренажерах и отдыхать с малышами на детской площадке возле дома, а зимой кататься с горки.

В рекреационной зоне «Кокосов» управляющая компания проводит праздники, соревнования и мастер-классы для детей и взрослых. Жители «Коркинского Ручья» с удовольствием присоединяются! Организация праздников, поддержание порядка и чистоты в посёлке лежит на плечах опытной управляющей компании.

Магазины, школы, детские сады, поликлиника, отделения почты и банков расположены в 10-ти минутах езды на автомобиле, в большой деревне Разметелево. Поэтому жить в «Коркинском Ручье» будет удобно круглый год. Участок №186. Кадастровый номер участка: 47:07:1047004:978

Местонахождение на карте

Колтушское городское поселение, Россия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Плодовское сельское поселение, Россия
от
$17,177
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$20,622
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$261,161
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Колтушское городское поселение, Россия
от
$403,856
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$30,847
Вы просматриваете
Коттеджный посёлок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$19,385
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Колтушское городское поселение, Россия
от
$31,404
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе → Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$30,813
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$20,126
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в России
Когда и почему отключают горячую воду: что нужно знать и как комфортно перенести этот период
21.05.2025
Когда и почему отключают горячую воду: что нужно знать и как комфортно перенести этот период
Имущественный налоговый вычет в России в 2025 году: кто может получить и как оформить
21.04.2025
Имущественный налоговый вычет в России в 2025 году: кто может получить и как оформить
Куда инвестировать в 2025? Ответы на MIPIF в Москве и Санкт-Петербурге в апреле
16.04.2025
Куда инвестировать в 2025? Ответы на MIPIF в Москве и Санкт-Петербурге в апреле
От Заполярья до субтропиков: как живут люди в 10 разных городах России
15.04.2025
От Заполярья до субтропиков: как живут люди в 10 разных городах России
Приглашаем на крупнейшую выставку зарубежной недвижимости в Москве!
04.04.2025
Приглашаем на крупнейшую выставку зарубежной недвижимости в Москве!
В каких регионах России дешевеет недвижимость? Обзор рынка апартаментов
28.03.2025
В каких регионах России дешевеет недвижимость? Обзор рынка апартаментов
Закон о тишине в регионах России: что это и как работает
20.03.2025
Закон о тишине в регионах России: что это и как работает
От тюремного замка до дома героини Достоевского: исторические здания Старой Руссы выставлены на торги
26.02.2025
От тюремного замка до дома героини Достоевского: исторические здания Старой Руссы выставлены на торги
Показать все публикации