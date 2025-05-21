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Коттеджный посёлок

Приморское городское поселение, Россия
от
$110,041
;
Коттеджный посёлок
1
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Адрес Адрес
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22913
ID новостройки на Realting
In CRM: 4674
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 20.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Северо-Западный федеральный округ
  • Район
    Выборгский район
  • Город
    Приморское городское поселение

О комплексе

Участок №20.

Местонахождение на карте

Приморское городское поселение, Россия

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Коттеджный посёлок
Приморское городское поселение, Россия
от
$110,041
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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