Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Долгосрочная аренда
  4. Квартира

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Венгрии

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Кишсаллаш, Венгрия
Квартира 2 спальни
Кишсаллаш, Венгрия
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Этаж 2/41
$1,120
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти