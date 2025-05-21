Коттеджный посёлок Негород Заневский

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«Негород Заневский» — комфортная и соразмерная человеку альтернатива жилым комплексам на юго-западе Санкт-Петербурга.
Загородный жилой комплекс «Негород Заневский» расположился во Всеволожском районе Ленинградской области, в 12 км от Большого Обуховского моста.
«Негород Заневский» возводится в формате комплексной застройки с единым дизайн-кодом. Проект создан в коллаборации со строительной компанией Fin Stroy Panel с домовладениями по финской сборно-монолитной технологии.
Все сети коммуникаций (электричество, центральный водопровод и газопровод) проложены подземным способом.
Территория «Негород Заневский» огорожена и находится под охраной, построено здание администрации и отдел продаж, а также въездная группа и большая досуговая зона с детской и спортивной площадками.
Проект благоустройства восточной части будет включать дополнительные общественные пространства для жителей.
ГАРАНТИИ:
→ Продажа напрямую от собственника, есть документы
→ Реализацией проекта занимается компания "ФАКТ."
→ Сервисная компания оказывает содействие в решении всех вопросов после покупки участка
ВОЗМОЖНА ОНЛАЙН-ПРЕЗЕНТАЦИЯ Участок №77. Кадастровый номер участка: 47:07:0605002:155
Местонахождение на карте
посёлок имени Свердлова, Россия
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