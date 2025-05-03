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Квартиры в городском округе Мытищи, Россия

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32 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в городской округ Мытищи, Россия
Квартира 3 комнаты
городской округ Мытищи, Россия
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 9/9
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$179,792
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Квартира в городской округ Мытищи, Россия
Квартира
городской округ Мытищи, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 3/9
Продается студия 28,6м2 в ЖК Скандинавский на 3 этаже 9 этажного монолитного дома. Вид из ок…
$70,782
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Квартира 1 комната в городской округ Мытищи, Россия
Квартира 1 комната
городской округ Мытищи, Россия
Число комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 19/22
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$115,212
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Квартира 2 комнаты в Мытищи, Россия
Квартира 2 комнаты
Мытищи, Россия
Число комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 5/17
Продается квартира с евро планировкой в ЖК Новое Медведково, застройщик Инград. Дом монолитн…
$154,391
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Студия 1 комната в городской округ Мытищи, Россия
Студия 1 комната
городской округ Мытищи, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2/12
Максимальные скидки при 100% оплате. Готовый дом! Прямая продажа от застройщика! Жилой Компл…
$91,456
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Квартира 2 комнаты в городской округ Мытищи, Россия
Квартира 2 комнаты
городской округ Мытищи, Россия
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 17/22
Максимальные скидки при 100% оплате. Готовый дом! Прямая продажа от застройщика! Жилой Компл…
$152,789
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Квартира 1 комната в городской округ Мытищи, Россия
Квартира 1 комната
городской округ Мытищи, Россия
Число комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 5/9
Максимальные скидки при 100% оплате. Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Компл…
$100,985
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Квартира 3 комнаты в городской округ Мытищи, Россия
Квартира 3 комнаты
городской округ Мытищи, Россия
Число комнат 3
Площадь 108 м²
Этаж 22/22
Максимальные скидки при 100% оплате. Готовый дом! Прямая продажа от застройщика! Жилой Компл…
$274,311
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Квартира 1 комната в городской округ Мытищи, Россия
Квартира 1 комната
городской округ Мытищи, Россия
Число комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/9
Максимальные скидки при 100% оплате. Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Компл…
$92,748
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Квартира 2 комнаты в городской округ Мытищи, Россия
Квартира 2 комнаты
городской округ Мытищи, Россия
Число комнат 2
Площадь 61 м²
Этаж 3/16
Максимальные скидки при 100% оплате. Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Компл…
$141,253
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Квартира 1 комната в городской округ Мытищи, Россия
Квартира 1 комната
городской округ Мытищи, Россия
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 8/9
Максимальные скидки при 100% оплате. Готовый дом! Прямая продажа от застройщика! Жилой Компл…
$116,914
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Квартира 1 комната в городской округ Мытищи, Россия
Квартира 1 комната
городской округ Мытищи, Россия
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 12/22
Максимальные скидки при 100% оплате. Готовый дом! Прямая продажа от застройщика! Жилой Компл…
$99,260
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Квартира 1 комната в городской округ Мытищи, Россия
Квартира 1 комната
городской округ Мытищи, Россия
Число комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 9/18
Максимальные скидки при 100% оплате. Готовый дом! Прямая продажа от застройщика! Жилой Компл…
$100,738
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Квартира 1 комната в городской округ Мытищи, Россия
Квартира 1 комната
городской округ Мытищи, Россия
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 4/9
Максимальные скидки при 100% оплате. Готовый дом! Прямая продажа от застройщика! Жилой Компл…
$115,783
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Квартира 2 комнаты в городской округ Мытищи, Россия
Квартира 2 комнаты
городской округ Мытищи, Россия
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 14/17
Максимальные скидки при 100% оплате. Готовый дом! Прямая продажа от застройщика! Жилой Компл…
$159,140
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Квартира 2 комнаты в городской округ Мытищи, Россия
Квартира 2 комнаты
городской округ Мытищи, Россия
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 6/22
Максимальные скидки при 100% оплате. Готовый дом! Прямая продажа от застройщика! Жилой Компл…
$149,579
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Квартира 1 комната в городской округ Мытищи, Россия
Квартира 1 комната
городской округ Мытищи, Россия
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 10/12
Максимальные скидки при 100% оплате. Готовый дом! Прямая продажа от застройщика! Жилой Компл…
$111,529
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Квартира 1 комната в городской округ Мытищи, Россия
Квартира 1 комната
городской округ Мытищи, Россия
Число комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 10/22
Максимальные скидки при 100% оплате. Готовый дом! Прямая продажа от застройщика! Жилой Компл…
$117,078
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Квартира 1 комната в городской округ Мытищи, Россия
Квартира 1 комната
городской округ Мытищи, Россия
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 8/9
Максимальные скидки при 100% оплате. Готовый дом! Прямая продажа от застройщика! Жилой Компл…
$96,991
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Квартира 2 комнаты в городской округ Мытищи, Россия
Квартира 2 комнаты
городской округ Мытищи, Россия
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 7/8
Максимальные скидки при 100% оплате. Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Компл…
$139,729
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Квартира 1 комната в городской округ Мытищи, Россия
Квартира 1 комната
городской округ Мытищи, Россия
Число комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 8/12
Максимальные скидки при 100% оплате. Готовый дом! Прямая продажа от застройщика! Жилой Компл…
$114,218
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Квартира 2 комнаты в городской округ Мытищи, Россия
Квартира 2 комнаты
городской округ Мытищи, Россия
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 7/9
Максимальные скидки при 100% оплате. Готовый дом! Прямая продажа от застройщика! Жилой Компл…
$115,852
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Квартира 2 комнаты в городской округ Мытищи, Россия
Квартира 2 комнаты
городской округ Мытищи, Россия
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 9/12
Максимальные скидки при 100% оплате. Готовый дом! Прямая продажа от застройщика! Жилой Компл…
$142,837
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Квартира 1 комната в городской округ Мытищи, Россия
Квартира 1 комната
городской округ Мытищи, Россия
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 21/22
Максимальные скидки при 100% оплате. Готовый дом! Прямая продажа от застройщика! Жилой Компл…
$102,145
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Квартира 3 комнаты в городской округ Мытищи, Россия
Квартира 3 комнаты
городской округ Мытищи, Россия
Число комнат 3
Площадь 77 м²
Этаж 4/21
Максимальные скидки при 100% оплате. Готовый дом! Прямая продажа от застройщика! Жилой Компл…
$188,538
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Квартира 2 комнаты в городской округ Мытищи, Россия
Квартира 2 комнаты
городской округ Мытищи, Россия
Число комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 8/9
Максимальные скидки при 100% оплате. Готовый дом! Прямая продажа от застройщика! Жилой Компл…
$156,436
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Квартира 1 комната в городской округ Мытищи, Россия
Квартира 1 комната
городской округ Мытищи, Россия
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 20/22
Максимальные скидки при 100% оплате. Готовый дом! Прямая продажа от застройщика! Жилой Компл…
$105,964
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Квартира 1 комната в городской округ Мытищи, Россия
Квартира 1 комната
городской округ Мытищи, Россия
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 12/17
Максимальные скидки при 100% оплате. Готовый дом! Прямая продажа от застройщика! Жилой Компл…
$111,311
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Квартира 1 комната в городской округ Мытищи, Россия
Квартира 1 комната
городской округ Мытищи, Россия
Число комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 19/22
Максимальные скидки при 100% оплате. Готовый дом! Прямая продажа от застройщика! Жилой Компл…
$118,459
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Квартира 2 комнаты в городской округ Мытищи, Россия
Квартира 2 комнаты
городской округ Мытищи, Россия
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 10/21
Максимальные скидки при 100% оплате. Готовый дом! Прямая продажа от застройщика! Жилой Компл…
$160,201
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Параметры недвижимости в городском округе Мытищи, Россия

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