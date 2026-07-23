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Жилье в Майкопе, Россия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Майкоп, Россия
UP UP
Квартира 2 спальни
Майкоп, Россия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 12/14
Продаётся просторная трёхкомнатная квартира в центре Майкопа — 89 м², 12-й этаж Продаётся…
$175,000
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Параметры недвижимости в Майкопе, Россия

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