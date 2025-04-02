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Инвестиционная недвижимость в Кстово, Россия

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1 объект найдено
Инвестиционная 146 м² в Кстово, Россия
Инвестиционная 146 м²
Кстово, Россия
Площадь 146 м²
Этаж 3/3
Продаю отдельно стоящее здание, расположенное на одной из центральных улиц города!  Больши…
$240,956
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