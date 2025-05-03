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Жильё в городском округе Красногорск, Россия

Сабурово
25
Красногорск
3
34 объекта найдено
Коттедж 4 комнаты в Сабурово, Россия
Коттедж 4 комнаты
Сабурово, Россия
Число комнат 4
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Продаётся коттедж …
$572,681
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Коттедж 5 комнат в Сабурово, Россия
Коттедж 5 комнат
Сабурово, Россия
Число комнат 5
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Прода…
$576,910
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Квартира 3 комнаты в Нахабино, Россия
Квартира 3 комнаты
Нахабино, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2/5
Срочно продается трехкомнатная квартира. С/у, в коридор С ПОДОГРЕВОМ ПОЛА. Свободная продажа…
$81,175
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Квартира 2 комнаты в Красногорск, Россия
Квартира 2 комнаты
Красногорск, Россия
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 4/17
Продается 2-комнатная квартира, общей площадью 60,3 м2, на 4 этаже 17 этажного панельного до…
$179,025
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Коттедж 5 комнат в Сабурово, Россия
Коттедж 5 комнат
Сабурово, Россия
Число комнат 5
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Прода…
$573,800
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Коттедж 4 комнаты в Сабурово, Россия
Коттедж 4 комнаты
Сабурово, Россия
Число комнат 4
Площадь 174 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Продаётся коттедж …
$535,211
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Дом в Поздняково, Россия
Дом
Поздняково, Россия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 333 м²
Количество этажей 3
Номер лота: 3981111, Коттедж фактической площадью более 400 м2 в элитном охраняемом поселке.…
$401,450
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Коттедж 4 комнаты в Сабурово, Россия
Коттедж 4 комнаты
Сабурово, Россия
Число комнат 4
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Продаётся коттедж …
$476,351
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Дом в Поздняково, Россия
Дом
Поздняково, Россия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 333 м²
Количество этажей 3
Номер лота: 3981104, Коттедж фактической площадью более 400 м2 в элитном охраняемом поселке.…
$401,450
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Коттедж 4 комнаты в Сабурово, Россия
Коттедж 4 комнаты
Сабурово, Россия
Число комнат 4
Площадь 129 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Продаётся коттедж …
$422,078
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Коттедж 5 комнат в Сабурово, Россия
Коттедж 5 комнат
Сабурово, Россия
Число комнат 5
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Продаётся коттедж …
$594,889
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Квартира 3 комнаты в городской округ Красногорск, Россия
Квартира 3 комнаты
городской округ Красногорск, Россия
Число комнат 3
Площадь 73 м²
Этаж 1/8
Продаётся 3-комнатная квартира в строящемся доме (Дом 1.6), секция 12, срок сдачи: I-кв. 202…
$143,365
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Квартира 3 комнаты в Красногорск, Россия
Квартира 3 комнаты
Красногорск, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 3/22
Продается просторная трехкомнатная квартира в 15 минутах езды до м. Мягкинино, в 3 км от МКА…
$193,245
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Коттедж 4 комнаты в Сабурово, Россия
Коттедж 4 комнаты
Сабурово, Россия
Число комнат 4
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Продаётся коттедж …
$570,248
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Коттедж 4 комнаты в Сабурово, Россия
Коттедж 4 комнаты
Сабурово, Россия
Число комнат 4
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Продаётся коттедж …
$600,003
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Коттедж 5 комнат в Сабурово, Россия
Коттедж 5 комнат
Сабурово, Россия
Число комнат 5
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Продаётся коттедж …
$674,880
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Квартира 2 комнаты в Красногорск, Россия
Квартира 2 комнаты
Красногорск, Россия
Число комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 15/25
Продается двухкомнатная квартира, расположенная на 15 этаже монолитного дома. Комнаты и сан…
$112,509
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Коттедж 5 комнат в Сабурово, Россия
Коттедж 5 комнат
Сабурово, Россия
Число комнат 5
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Прода…
$576,910
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Коттедж 4 комнаты в Сабурово, Россия
Коттедж 4 комнаты
Сабурово, Россия
Число комнат 4
Площадь 129 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Продаётся коттедж …
$399,228
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Коттедж 4 комнаты в Сабурово, Россия
Коттедж 4 комнаты
Сабурово, Россия
Число комнат 4
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Продаётся коттедж …
$561,485
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Коттедж 5 комнат в Сабурово, Россия
Коттедж 5 комнат
Сабурово, Россия
Число комнат 5
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Прода…
$577,946
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Коттедж 5 комнат в Сабурово, Россия
Коттедж 5 комнат
Сабурово, Россия
Число комнат 5
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Прода…
$582,420
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Коттедж 4 комнаты в Сабурово, Россия
Коттедж 4 комнаты
Сабурово, Россия
Число комнат 4
Площадь 174 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Продаётся коттедж …
$491,123
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Коттедж 5 комнат в Сабурово, Россия
Коттедж 5 комнат
Сабурово, Россия
Число комнат 5
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Прода…
$1,36 млн
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Квартира 1 комната в Путилково, Россия
Квартира 1 комната
Путилково, Россия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 8/20
ПРОДАЮ  1к -СТУДИЮ с ремонтом в ЖК Большое Путилково Микрорайон «Большое Путилково» предс…
$60,440
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Коттедж 5 комнат в Сабурово, Россия
Коттедж 5 комнат
Сабурово, Россия
Число комнат 5
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Прода…
$675,711
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Квартира 3 комнаты в городской округ Красногорск, Россия
Квартира 3 комнаты
городской округ Красногорск, Россия
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 1/5
Продаётся 3-комнатная квартира в строящемся доме (Дом 1.6), секция 11, срок сдачи: I-кв. 202…
$112,889
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Коттедж 4 комнаты в Сабурово, Россия
Коттедж 4 комнаты
Сабурово, Россия
Число комнат 4
Площадь 174 м²
Количество этажей 2
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Прода…
$481,281
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Коттедж 4 комнаты в Сабурово, Россия
Коттедж 4 комнаты
Сабурово, Россия
Число комнат 4
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Продаётся коттедж …
$448,531
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Коттедж 5 комнат в Сабурово, Россия
Коттедж 5 комнат
Сабурово, Россия
Число комнат 5
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Прода…
$577,404
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Типы недвижимости в городском округе Красногорск

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