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Квартиры в городском округе Красногорск, Россия

Красногорск
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7 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Нахабино, Россия
Квартира 3 комнаты
Нахабино, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2/5
Срочно продается трехкомнатная квартира. С/у, в коридор С ПОДОГРЕВОМ ПОЛА. Свободная продажа…
$81,175
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Квартира 2 комнаты в Красногорск, Россия
Квартира 2 комнаты
Красногорск, Россия
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 4/17
Продается 2-комнатная квартира, общей площадью 60,3 м2, на 4 этаже 17 этажного панельного до…
$179,025
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Квартира 3 комнаты в городской округ Красногорск, Россия
Квартира 3 комнаты
городской округ Красногорск, Россия
Число комнат 3
Площадь 73 м²
Этаж 1/8
Продаётся 3-комнатная квартира в строящемся доме (Дом 1.6), секция 12, срок сдачи: I-кв. 202…
$143,365
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Квартира 3 комнаты в Красногорск, Россия
Квартира 3 комнаты
Красногорск, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 3/22
Продается просторная трехкомнатная квартира в 15 минутах езды до м. Мягкинино, в 3 км от МКА…
$193,245
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Квартира 2 комнаты в Красногорск, Россия
Квартира 2 комнаты
Красногорск, Россия
Число комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 15/25
Продается двухкомнатная квартира, расположенная на 15 этаже монолитного дома. Комнаты и сан…
$112,509
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Квартира 1 комната в Путилково, Россия
Квартира 1 комната
Путилково, Россия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 8/20
ПРОДАЮ  1к -СТУДИЮ с ремонтом в ЖК Большое Путилково Микрорайон «Большое Путилково» предс…
$60,440
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Квартира 3 комнаты в городской округ Красногорск, Россия
Квартира 3 комнаты
городской округ Красногорск, Россия
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 1/5
Продаётся 3-комнатная квартира в строящемся доме (Дом 1.6), секция 11, срок сдачи: I-кв. 202…
$112,889
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Параметры недвижимости в городском округе Красногорск, Россия

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