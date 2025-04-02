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Квартиры в городской округ Королёв, Россия

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Королёв, Россия
Квартира 1 комната
Королёв, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 3/5
Торопитесь! Отличная 1-комнатная квартира в городе Королев, ул. Военных Строителей, д.14, на…
$58,438
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Параметры недвижимости в городской округ Королёв, Россия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов