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Жильё в Колтушах, Россия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Колтуши, Россия
Дом 4 комнаты
Колтуши, Россия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 141 м²
Этаж 1/2
От дома Вашей мечты Вас отделяет один звонок. Предложение для ценителей загородной жизни и …
$120,473
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