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Жильё в Кировская область, Россия

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Moskva, Россия
Квартира 2 комнаты
Moskva, Россия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/4
Продается квартира в новом районе Илион, в городе Бар. Всего в 500 метрах от моря. Рядом два…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Кировская область, Россия

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