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Дома в Гурьевске, Россия

2 объекта найдено
Дом 5 комнат в Гурьевск, Россия
Дом 5 комнат
Гурьевск, Россия
Число комнат 5
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ Для ценителей свежего воздуха просторного дома и земельн…
$817,861
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Дом 6 комнат в Гурьевск, Россия
Дом 6 комнат
Гурьевск, Россия
Число комнат 6
Площадь 385 м²
Количество этажей 3
Предлагаем на продажу просторный трехэтажный дом 385 кв м в г. Гурьевск (10 минут от г. Кали…
$503,299
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