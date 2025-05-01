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Жильё в Гатчинском муниципальном округе, Россия

Гатчина
30
67 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Гатчина, Россия
Квартира 2 комнаты
Гатчина, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 6/6
Предлагается замечательная квартира в кирпичном доме. ОП 73,1кв.м., комнаты 23,6+15,4, кухня…
$128,050
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Дом 1 комната в Гатчинский муниципальный округ, Россия
Дом 1 комната
Гатчинский муниципальный округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/1
Продаётся уч-к с домом в тихой уютной деревне Коммолово. Отличное место как для отдыха, так …
$43,293
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Дом 3 комнаты в Гатчинский муниципальный округ, Россия
Дом 3 комнаты
Гатчинский муниципальный округ, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Этаж 1/2
Продается участок 6 сот с домом общей площадью 128 кв м в СТ «Балтиец» массив Пудость. Дом 8…
$48,659
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Дом 1 комната в Гатчинский муниципальный округ, Россия
Дом 1 комната
Гатчинский муниципальный округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/2
ЦЕНА СНИЖЕНА! Если вы ещё в поисках своего загородного дома, то обратите внимание на этот ва…
$36,464
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Квартира 3 комнаты в Терволово, Россия
Квартира 3 комнаты
Терволово, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/5
Въезжай и живи! Продам трёхкомнатную квартиру с отличным евроремонтом в п.Терволово, ул.Лени…
$56,708
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Дом 3 комнаты в Гатчинский муниципальный округ, Россия
Дом 3 комнаты
Гатчинский муниципальный округ, Россия
Число комнат 3
Площадь 93 м²
Этаж 1/1
В деревне Мута-Кюля, Гатчинского района продаётся жилой дом площадью – 92,5 м.кв., участ…
$41,464
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Квартира 2 комнаты в Vysokoklucevoj, Россия
Квартира 2 комнаты
Vysokoklucevoj, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 3/5
В продаже светлая, теплая двухкомнатная квартира ОП 52,3 кв.м, с большой застекленной лодж…
$45,122
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Квартира 2 комнаты в Pudost, Россия
Квартира 2 комнаты
Pudost, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 5/5
Продам двухкомнатную квартиру в пос. Пудость, ул. Зайончковского, д.8. Панель, 5 этаж 5-ти …
$40,244
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Квартира 3 комнаты в Novyj Svet, Россия
Квартира 3 комнаты
Novyj Svet, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1/5
Продаётся просторная с хорошим качественным ремонтом 3-х к. квартира в Новом Свете. Удобное …
$67,074
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Квартира 2 комнаты в Гатчина, Россия
Квартира 2 комнаты
Гатчина, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 8/9
Продается квартира хорошее состояние. Встречная покупка. Кухня остается в подарок Арт. 44874450
$84,147
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Квартира 1 комната в Гатчина, Россия
Квартира 1 комната
Гатчина, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/5
Продаётся 1 комнатная квартира. Общая площадь 29.70 кв.м площадь комнат 17.3 кв.м. Балкон…
$45,122
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Дом 2 комнаты в Гатчинский муниципальный округ, Россия
Дом 2 комнаты
Гатчинский муниципальный округ, Россия
Число комнат 2
Площадь 28 м²
Этаж 1/1
В продаже уютный дом с участком в СНТ Никольское, недалеко от Гатчины (10 мин .), до Санкт-П…
$34,147
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Комната 2 комнаты в Гатчина, Россия
Комната 2 комнаты
Гатчина, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 3/5
Продаётся комната 19 кв.м с балконом в двухкомнатной квартире в городе Гатчина, ул. Соборная…
$24,390
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Квартира 2 комнаты в Гатчина, Россия
Квартира 2 комнаты
Гатчина, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/5
Предлагается 2 х комн. кв-ра в прекрасном районе города Гатчина на ул. Леонова д 16. Квартир…
$58,537
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Квартира 3 комнаты в Гатчина, Россия
Квартира 3 комнаты
Гатчина, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 5/5
В г.Гатчина по адресу ул.Гагарина,дом 25 продается отличная 3-ккв.расположенная на пятом эта…
$63,415
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Квартира 2 комнаты в Гатчина, Россия
Квартира 2 комнаты
Гатчина, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 5/5
Продам 2-комн. кв. на пятом этаже пятиэтажного кирпичного дома. В одном из уютных зеленых ра…
$61,586
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Дом 3 комнаты в Гатчина, Россия
Дом 3 комнаты
Гатчина, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 1/2
Продаётся двухэтажный жилой дом 2024 года постройки. Общая площадь 134,8 кв.м, кухня-гостин…
$207,319
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Квартира 2 комнаты в Гатчина, Россия
Квартира 2 комнаты
Гатчина, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 5/5
В Гатчине на пр-те 25 Октября д 69 Корп 3 продается шикарная 2 к кв ОП -79,4 м2, 5/5 эт пн …
$156,099
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Квартира 1 комната в Тайцы, Россия
Квартира 1 комната
Тайцы, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/2
Квартира чистая, уютная в тихом районе, продается с частичной мебелью и холодильником. Газов…
$37,195
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Квартира 3 комнаты в Гатчина, Россия
Квартира 3 комнаты
Гатчина, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2/2
Продам 3 комнатную квартиру в деревянном доме на ул Солодухина, 2/2. ОП 46,8 кв. м.( 15+13+8…
$30,366
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Дом 4 комнаты в Гатчина, Россия
Дом 4 комнаты
Гатчина, Россия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 1/2
В историческом месте г.Гатчины «Егерьская слобода» продается отличный зимний дом 1994г постр…
$121,952
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Дом 2 комнаты в Nikolskoe, Россия
Дом 2 комнаты
Nikolskoe, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
Продам дoм в cелe Никольское, Гатчинскoго paйoнa. ЛПХ. Категория земeль - земли насeлeнныx …
$45,122
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Квартира 3 комнаты в Гатчина, Россия
Квартира 3 комнаты
Гатчина, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1/5
В продаже очень светлая ,уютная трехкомнатная квартира в центре Гатчины общей площадью 62,2 …
$75,610
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Квартира 2 комнаты в Гатчина, Россия
Квартира 2 комнаты
Гатчина, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 3/4
Продается уютная двухкомнатная квартира в тихом районе Гатчины, на улице Лейтенанта Шмидта, …
$53,659
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Квартира 2 комнаты в Novyj Svet, Россия
Квартира 2 комнаты
Novyj Svet, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/5
Предлагается к продаже 2-х комнатная квартира УП в пос Новый Свет д.42. Панель, 3/5, ОП…
$48,781
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Квартира 3 комнаты в Гатчина, Россия
Квартира 3 комнаты
Гатчина, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 3/5
трехкомнатная квартира в прямой продаже Арт. 40965741
$103,659
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Дом 4 комнаты в Сусанино, Россия
Дом 4 комнаты
Сусанино, Россия
Число комнат 4
Площадь 78 м²
Этаж 1/1
Продается крепкий рубленый дом с ленточным фундаментом. Крыша шифер. Отопление печное. На уч…
$47,561
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Квартира 2 комнаты в Novyj Svet, Россия
Квартира 2 комнаты
Novyj Svet, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 3/5
Продаётся квартира в Новом Свете. Удобное расположение с транспортной доступностью, вся инфр…
$39,025
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Квартира 1 комната в Тайцы, Россия
Квартира 1 комната
Тайцы, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 2/2
Продаётся однокомнатная квартира с мебелью и бытовой техникой, в отличном состоянии, с ремон…
$38,049
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Дом 2 комнаты в Гатчинский муниципальный округ, Россия
Дом 2 комнаты
Гатчинский муниципальный округ, Россия
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/2
Продается участок с добротным домом в массиве Кобрино ст «Азимут « , Гатчинского МО. Участок…
$40,244
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