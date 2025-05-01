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Квартиры в Гатчинском муниципальном округе, Россия

Гатчина
25
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45 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Гатчина, Россия
Квартира 2 комнаты
Гатчина, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 6/6
Предлагается замечательная квартира в кирпичном доме. ОП 73,1кв.м., комнаты 23,6+15,4, кухня…
$128,050
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Квартира 3 комнаты в Терволово, Россия
Квартира 3 комнаты
Терволово, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/5
Въезжай и живи! Продам трёхкомнатную квартиру с отличным евроремонтом в п.Терволово, ул.Лени…
$56,708
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Квартира 2 комнаты в Vysokoklucevoj, Россия
Квартира 2 комнаты
Vysokoklucevoj, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 3/5
В продаже светлая, теплая двухкомнатная квартира ОП 52,3 кв.м, с большой застекленной лодж…
$45,122
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Квартира 2 комнаты в Pudost, Россия
Квартира 2 комнаты
Pudost, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 5/5
Продам двухкомнатную квартиру в пос. Пудость, ул. Зайончковского, д.8. Панель, 5 этаж 5-ти …
$40,244
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Квартира 3 комнаты в Novyj Svet, Россия
Квартира 3 комнаты
Novyj Svet, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1/5
Продаётся просторная с хорошим качественным ремонтом 3-х к. квартира в Новом Свете. Удобное …
$67,074
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Квартира 2 комнаты в Гатчина, Россия
Квартира 2 комнаты
Гатчина, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 8/9
Продается квартира хорошее состояние. Встречная покупка. Кухня остается в подарок Арт. 44874450
$84,147
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Квартира 1 комната в Гатчина, Россия
Квартира 1 комната
Гатчина, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/5
Продаётся 1 комнатная квартира. Общая площадь 29.70 кв.м площадь комнат 17.3 кв.м. Балкон…
$45,122
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Комната 2 комнаты в Гатчина, Россия
Комната 2 комнаты
Гатчина, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 3/5
Продаётся комната 19 кв.м с балконом в двухкомнатной квартире в городе Гатчина, ул. Соборная…
$24,390
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Квартира 2 комнаты в Гатчина, Россия
Квартира 2 комнаты
Гатчина, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/5
Предлагается 2 х комн. кв-ра в прекрасном районе города Гатчина на ул. Леонова д 16. Квартир…
$58,537
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Квартира 3 комнаты в Гатчина, Россия
Квартира 3 комнаты
Гатчина, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 5/5
В г.Гатчина по адресу ул.Гагарина,дом 25 продается отличная 3-ккв.расположенная на пятом эта…
$63,415
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Квартира 2 комнаты в Гатчина, Россия
Квартира 2 комнаты
Гатчина, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 5/5
Продам 2-комн. кв. на пятом этаже пятиэтажного кирпичного дома. В одном из уютных зеленых ра…
$61,586
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Квартира 2 комнаты в Гатчина, Россия
Квартира 2 комнаты
Гатчина, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 5/5
В Гатчине на пр-те 25 Октября д 69 Корп 3 продается шикарная 2 к кв ОП -79,4 м2, 5/5 эт пн …
$156,099
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Квартира 1 комната в Тайцы, Россия
Квартира 1 комната
Тайцы, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/2
Квартира чистая, уютная в тихом районе, продается с частичной мебелью и холодильником. Газов…
$37,195
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Квартира 3 комнаты в Гатчина, Россия
Квартира 3 комнаты
Гатчина, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2/2
Продам 3 комнатную квартиру в деревянном доме на ул Солодухина, 2/2. ОП 46,8 кв. м.( 15+13+8…
$30,366
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Квартира 3 комнаты в Гатчина, Россия
Квартира 3 комнаты
Гатчина, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1/5
В продаже очень светлая ,уютная трехкомнатная квартира в центре Гатчины общей площадью 62,2 …
$75,610
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Квартира 2 комнаты в Гатчина, Россия
Квартира 2 комнаты
Гатчина, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 3/4
Продается уютная двухкомнатная квартира в тихом районе Гатчины, на улице Лейтенанта Шмидта, …
$53,659
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Квартира 2 комнаты в Novyj Svet, Россия
Квартира 2 комнаты
Novyj Svet, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/5
Предлагается к продаже 2-х комнатная квартира УП в пос Новый Свет д.42. Панель, 3/5, ОП…
$48,781
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Квартира 3 комнаты в Гатчина, Россия
Квартира 3 комнаты
Гатчина, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 3/5
трехкомнатная квартира в прямой продаже Арт. 40965741
$103,659
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Квартира 2 комнаты в Novyj Svet, Россия
Квартира 2 комнаты
Novyj Svet, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 3/5
Продаётся квартира в Новом Свете. Удобное расположение с транспортной доступностью, вся инфр…
$39,025
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Квартира 1 комната в Тайцы, Россия
Квартира 1 комната
Тайцы, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 2/2
Продаётся однокомнатная квартира с мебелью и бытовой техникой, в отличном состоянии, с ремон…
$38,049
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Квартира 1 комната в Гатчина, Россия
Квартира 1 комната
Гатчина, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1/5
г. Гатчина, ул. Радищева, д.5 Предлагается уютная 1-комнатная квартира в самом сердце Гатчин…
$47,317
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Квартира 3 комнаты в Гатчина, Россия
Квартира 3 комнаты
Гатчина, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 2/5
Продается 3-к.кв. в отличном состоянии на 2/5 этаже панельного дома, 1967 г.п.. Общ.S==58,4 …
$71,830
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Квартира 3 комнаты в Гатчина, Россия
Квартира 3 комнаты
Гатчина, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 5/9
В одном из лучших домов Гатчины продается комфортная, уютная квартира, двустороння…
$164,635
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Комната 3 комнаты в Гатчина, Россия
Комната 3 комнаты
Гатчина, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/2
Продается комната 20,3 кв.м. в прямой продажи. Комната теплая, светлая. Хорошие соседи. Газ…
$21,342
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Квартира 1 комната в Pudomagi, Россия
Квартира 1 комната
Pudomagi, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/5
Продается однокомная квартира в п. Пудомяги ОП 30кв.м с хорошим ремонтом, новой мебелью и бы…
$38,415
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Квартира 2 комнаты в Lukasi, Россия
Квартира 2 комнаты
Lukasi, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 4/4
Предлагается к продаже 2 х.комнатная чистая , светлая , ухоженная квартира в кирпичном до…
$46,342
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Квартира 1 комната в Гатчина, Россия
Квартира 1 комната
Гатчина, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 15 м²
Этаж 1/1
Уникальное, в своем роде перспективное, предложение в исторической части г. Гатчины! Район -…
$20,122
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Квартира 1 комната в Тайцы, Россия
Квартира 1 комната
Тайцы, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 2/2
Продаётся однокомнатная квартира с мебелью и бытовой техникой, в отличном состоянии, с ремон…
$38,049
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Квартира 2 комнаты в Гатчина, Россия
Квартира 2 комнаты
Гатчина, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 5/5
Продается 2к квартира в кирпичном доме в центре Гатчины. Теплая, светлая квартира на 5 этаже…
$51,830
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Квартира 3 комнаты в Menkovo, Россия
Квартира 3 комнаты
Menkovo, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4/4
Характеристики: Лён. обл. Гатчинский р-н, д. Меньково, д.90. 4/4 кирпичный, центральное отоп…
$42,683
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Параметры недвижимости в Гатчинском муниципальном округе, Россия

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