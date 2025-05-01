Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Гатчинский муниципальный округ
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Гатчинском муниципальном округе, Россия

Гатчина
5
22 объекта найдено
Дом 1 комната в Гатчинский муниципальный округ, Россия
Дом 1 комната
Гатчинский муниципальный округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/1
Продаётся уч-к с домом в тихой уютной деревне Коммолово. Отличное место как для отдыха, так …
$43,293
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Гатчинский муниципальный округ, Россия
Дом 3 комнаты
Гатчинский муниципальный округ, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Этаж 1/2
Продается участок 6 сот с домом общей площадью 128 кв м в СТ «Балтиец» массив Пудость. Дом 8…
$48,659
Оставить заявку
Дом 1 комната в Гатчинский муниципальный округ, Россия
Дом 1 комната
Гатчинский муниципальный округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/2
ЦЕНА СНИЖЕНА! Если вы ещё в поисках своего загородного дома, то обратите внимание на этот ва…
$36,464
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Гатчинский муниципальный округ, Россия
Дом 3 комнаты
Гатчинский муниципальный округ, Россия
Число комнат 3
Площадь 93 м²
Этаж 1/1
В деревне Мута-Кюля, Гатчинского района продаётся жилой дом площадью – 92,5 м.кв., участ…
$41,464
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Гатчинский муниципальный округ, Россия
Дом 2 комнаты
Гатчинский муниципальный округ, Россия
Число комнат 2
Площадь 28 м²
Этаж 1/1
В продаже уютный дом с участком в СНТ Никольское, недалеко от Гатчины (10 мин .), до Санкт-П…
$34,147
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Гатчина, Россия
Дом 3 комнаты
Гатчина, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 1/2
Продаётся двухэтажный жилой дом 2024 года постройки. Общая площадь 134,8 кв.м, кухня-гостин…
$207,319
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Гатчина, Россия
Дом 4 комнаты
Гатчина, Россия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 1/2
В историческом месте г.Гатчины «Егерьская слобода» продается отличный зимний дом 1994г постр…
$121,952
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Nikolskoe, Россия
Дом 2 комнаты
Nikolskoe, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
Продам дoм в cелe Никольское, Гатчинскoго paйoнa. ЛПХ. Категория земeль - земли насeлeнныx …
$45,122
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Сусанино, Россия
Дом 4 комнаты
Сусанино, Россия
Число комнат 4
Площадь 78 м²
Этаж 1/1
Продается крепкий рубленый дом с ленточным фундаментом. Крыша шифер. Отопление печное. На уч…
$47,561
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Гатчинский муниципальный округ, Россия
Дом 2 комнаты
Гатчинский муниципальный округ, Россия
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/2
Продается участок с добротным домом в массиве Кобрино ст «Азимут « , Гатчинского МО. Участок…
$40,244
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Тайцы, Россия
Дом 5 комнат
Тайцы, Россия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Этаж 1/3
"Просторный трёхэтажный дом в Тайцах — современный комфорт и уют для большой семьи!" Мечтае…
$130,489
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Гатчинский муниципальный округ, Россия
Дом 2 комнаты
Гатчинский муниципальный округ, Россия
Число комнат 2
Площадь 35 м²
Этаж 1/1
Продаётся жилой дом на участке 18,71 соток в деревне Переярово Гатчинского района. Деревня -…
$48,659
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Гатчинский муниципальный округ, Россия
Дом 2 комнаты
Гатчинский муниципальный округ, Россия
Число комнат 2
Площадь 31 м²
Этаж 1/2
Приобретайте, дом с участком ЛПХ: • В деревне Меньково, ул. Огородная; • Рядом, в 4 км, по…
$35,244
Оставить заявку
Таунхаус 4 комнаты в Pudost, Россия
Таунхаус 4 комнаты
Pudost, Россия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 1/2
В продаже отличный таунхаус с качественным, современным ремонтом всего в 29 км от КАД! •Пери…
$152,440
Оставить заявку
Коттедж 3 комнаты в Гатчина, Россия
Коттедж 3 комнаты
Гатчина, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 142 м²
Этаж 1/2
Продается двухэтажный дом 2008 г.п. в Гатчине общей площадью 141,8 кв.м на участке 12 соток …
$195,124
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Гатчинский муниципальный округ, Россия
Дом 2 комнаты
Гатчинский муниципальный округ, Россия
Число комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 1/2
Ленинградская область, Гатчинский район, с.т.Надежда, массив Педлино Продаётся летний 2х эта…
$36,586
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Novyj Svet, Россия
Дом 5 комнат
Novyj Svet, Россия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 1/2
Продаётся двухэтажный дом площадью 101 кв. м. с участком 9 соток в посёлке Новый Свет, 32 ма…
$110,976
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Гатчина, Россия
Дом 5 комнат
Гатчина, Россия
Число комнат 5
Площадь 104 м²
Этаж 1/2
СРОЧНО!!! ЦЕНА СНИЖЕНА!!!!!Продaeтcя зимний дом в д. Малые Колпаны, ул. Центральная, дом 87.…
$65,244
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Гатчинский муниципальный округ, Россия
Дом 3 комнаты
Гатчинский муниципальный округ, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/2
В продаже загородный дом в 5 км от Гатчины,бревенчатый ,крыша-мягкая черепица.Дом общей пло…
$97,562
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Гатчинский муниципальный округ, Россия
Дом 6 комнат
Гатчинский муниципальный округ, Россия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Этаж 1/2
ПРОДАМ УСАДЬБУ!!! Уникальное предложение для Фермера, Предпринимателя или настоящего Хозяина…
$189,026
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Гатчина, Россия
Дом 4 комнаты
Гатчина, Россия
Число комнат 4
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
Гатчина Территория товарищества собственников недвижимости РНИИ «Электростандарт».Участок — …
$79,269
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Гатчина, Россия
Дом 4 комнаты
Гатчина, Россия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 1/2
Продаётся жилой дом 101,7 кв м в черте г. Гатчина. Построен из бревен, обшит вагонкой. Есть …
$67,074
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Гатчинском муниципальном округе, Россия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти