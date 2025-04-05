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Земельные участки в городской округ Дзержинск, Россия

1 объект найдено
Участок земли в Дзержинск, Россия
Участок земли
Дзержинск, Россия
Площадь 149 215 м²
Предлагаю к продаже земельный участок 15 га правильной геометрической формы в промышленной з…
$1,11 млн
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